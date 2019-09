La Policía Nacional alerta sobre una ola de extorsión sexual por internet El ciberdelincuente, que solicita 2.000 euros, amenaza con enviar al entorno de la víctima un supuesto vídeo en el que esta se masturba P. SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 02:28

El ciberdelincuente afirma haber grabado imágenes de la webcam de la víctima de forma remota, asegura tener un vídeo en el que esta aparece masturbándose y amenaza con difundirlo entre su entorno si el usuario no paga una cantidad de dinero en bitcoins (moneda virtual). La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha alertado sobre una nueva campaña detectada de falsos correos electrónicos con el objetivo de extorsionar a las personas que los reciben bajo la amenaza de difundir imágenes de contenido íntimo si no pagan dinero para evitarlo.

Por parte de la Policía Nacional, que ya ha recibido la denuncia de varios casos en la región, se recomienda ignorar este mensaje y, en cualquier caso, no acceder al chantaje, puesto que ello reforzaría la posición de control del cibercriminal que, en caso de obtener ese primer pago, insistirá en realizar nuevamente otros ingresos. Para los casos en los que, respondiendo a diversas razones, la víctima haya accedido al chantaje y abonado esta cantidad para evitar la difusión del citado video, desde la Policía recomiendan recopilar toda la información posible al respecto (capturas de pantalla, mails, mensajes...) y presentar una denuncia en la Comisaría más cercana.

«Eres muy pervertido»

En uno de los casos detectados por la Policía Nacional se puede apreciar el modus operandi del ciberdelincuente, que se pone en contacto con la víctima a través del correo, informándole sobre lo que, presuntamente, ha realizado. «Te escribo porque puse un malware en la página porno que has visitado. Mi virus grabó toda tu información y activó tu cámara web, la cual capturó el proceso de tu masturbación. Debo admitir que eres muy pervertido», afirma el sospechoso en el correo, que prosigue exigiendo un pago para eliminar la prueba. «Borraré el comprometedor video y la información si me pagas 2.000 euros en bitcoin. Si no envías el pago dentro de las próximas 48 horas, enviaré este video a todos tus amigos y socios», amenaza. Una advertencia que repite en varias ocasiones. «Sé dónde vives. Si no sabes cómo enviar bitcoins, búscalo en Google. Puedes ir a una estación (sic) de Policía, pero nadie podrá ayudarte», llega a afirmar.

Por este motivo, desde la Policía Nacional advierten a los ciudadanos que desconfíen de cualquier tipo de correo que solicite un pago en alguna criptomoneda, tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus, asegurándose de que esté activo. Además, advierte sobre la necesidad de fomentar la cultura de la ciberseguridad, visitando las webs del Instituto Nacional de Seguridad (www.incibe.es), así como la Oficina de Seguridad del Internauta (www.osi.es), donde se puede obtener información y aprender a mantenerse seguro en internet.