El Principado no contempla aportar fondos propios para rebajar el peaje del Huerna Asturias «no puede permitirse» cofinanciar esa bonificación, sostiene Fernando Lastra ANDRÉS SUÁREZ Gijón Viernes, 28 septiembre 2018, 14:33

El Principado no contempla aportar fondos propios para financiar una rebaja del peaje del Huerna. Así lo señaló esta mañana el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que mostró su opinión de que el planteamiento esbozado ayer por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento difícilmente llegará a plasmarse en una propuesta formal. Pero, aunque así fuese, Asturias «no puede permitirse» ese tipo de bonificaciones, apuntó.

«No estamos en la idea de pagar dos veces por el uso de una infraestructura», señaló Lastra en los pasillos de la Junta General, descargando toda la responsabilidad politica de la situación actual en el Gobierno del PP que, con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, prorrogó el peaje hasta 2050.

Lastra matizó que no cabe hablar de rechazo expreso a una propuesta de cofinanciación de rebajas del peaje porque tal propuesta, indicó, no existe. Lo que sí clarificó es que, en caso de llegar a abrirse ese debate, el Principado no estaría dispuesto a aportar fondos propios para reducir el importe del peaje.