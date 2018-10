«El Principado se ha llevado la peor parte del temporal de nieve» 01:01 Fuentes de Invierno. Un metro de espesor. / A. F. Ángel Gómez Peláez. Delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología «Las precipitaciones fueron cuantiosas. En Oviedo llovió más en dos días que lo habitual en todo este mes» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 30 octubre 2018, 03:56

«Inusual». Con esa palabra define el físico Ángel Gómez Peláez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Asturias, el temporal del pasado fin de semana. «En lo que respecta a la nieve, Asturias se ha llevado la peor parte», reconoce.

-¿A qué se ha debido el temporal?

- En definitiva, a la llegada de aire ártico muy frío que ha dado lugar a chubascos de lluvia y nieve.

-¿Es normal para este mes?

-Ha sido una situación inusual. En Asturias, no había avisos naranjas por nieve desde 2008. Las temperaturas han sido muy bajas, lo que ha provocado que la cota de nieve haya descendido mucho para un mes de octubre.

-¿Qué consecuencias puede tener esta invernada temprana en los próximos meses?

-Esta nieve temprana es positiva para el balance hidrológico, ya que se han acumulado cantidades importantes de precipitación y este agua no corre inmediatamente como cuando llueve, sino que se almacena durante un tiempo y se va derritiendo poco a poco. Más allá de esto, no hay implicaciones adicionales. Que hayamos tenido esta intrusión de aire ártico este fin de semana, no implica que los próximos meses vayamos a tener más temporales de nieve de lo habitual.

-En Oviedo se registró ayer la temperatura más baja desde que hay registros. ¿Qué otros datos históricos se han superado?

-A la espera de confirmación, ayer se registró una temperatura mínima en el Cristo (Oviedo) de 0,9 centígrados, la más baja para octubre desde que comenzaron las observaciones en el año 1972. Ya está confirmado que en el Aeropuerto de Asturias se registró una temperatura máxima de 8,2 centígrados, la más baja para este mes desde que comenzaron las observaciones en 1968.

-¿Qué valores extremos se han registrado en la región?

-Ha habido temperaturas muy bajas: -3,9 grados, en el puerto de Leitariegos; -3,5, en el de Pajares y -2,5, en Degaña. Desde el domingo, cuatro estaciones automáticas quedaron inoperativas debido al corte de suministro eléctrico, entre ellas las de Pajares, Pola de Somiedo y Felechosa, por lo que no se puede asegurar que esos hayan sido los valores mínimos del fin de semana.

-Además de las nevadas, se produjeron otros fenómenos climatológicos de relevancia.

-Cabe destacar las precipitaciones, que han sido cuantiosas. En Oneta se registraron, en 48 horas, 135 litros por metro cuadrado; 115, en Mieres; 102, en Camuño. En Oviedo ha llovido más en dos días, 135 litros por metro cuadrado, que la media normal para un mes de octubre según el periodo climatológico 1981-2010, que es de 98 litros por metro cuadrado.

-¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

-Los avisos de Aemet por fenómenos meteorológicos adversos debidos a la nieve finalizaron ayer a las 11 horas. Las temperaturas irán subiendo a lo largo de los próximos días, primero las máximas y luego, las mínimas. Nos visitarán varios frentes, por lo que tendremos varios episodios de lluvia. La cota de nieve se situará a partir de hoy entre 1.200 y 1.400 metros, y subirá bastante más a partir del jueves.

