Concentración de sanitarios a las puertas del HUCA.
Concentración de sanitarios a las puertas del HUCA. M. S / Mario Rojas
Protesta en el HUCA

Los sanitarios asturianos se movilizan por sus condiciones laborales: «No vamos a retroceder ni un palmo»

«No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando derechos», claman multitud de profesionales a las puertas del HUCA

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:31

Decenas de sanitarios se concentraban esta mañana delante del HUCA para defender «la sanidad pública y nuestros derechos» frente a la reforma del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad. Las organizaciones convocantes —Satse, CSIF, UGT y CCOO— consideran que la Administración central no recoge las mejoras que «merecemos» y no están dispuestas a dejar pasar esta ocasion: «No vamos a retroceder ni un palmo»

Reclaman una reclasificación profesional «justa y adecuada»; el derecho a ma jubilación parcial con cobertura inmediata en las plantillas de las necesidades que se generen; la jubilación voluntaria y anticipada sin penalizaciones; y una jornada laboral «regulada, realista y saludable» en todas las modalidades. Y así lo proclamaban hoy alto y claro durante una movilización que se presenta como la primera de muchas. De hecho, los portavoces sindicales no descartan paros o incluso ir a la huelga. «Basta ya. No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando nuestros derechos»

Este acto de protesta se suma a las medidas de presión que viene realizando el Sindicato Médico Profesional (Simpa) y la plataforma de Médicos del Sespa, en su caso, para reivindicar un estatuto específico para su categoría. Y en eso no coinciden con quienes hoy se concentraban ante el HUCA, contrarios a «la división derechos fuerzas», porque «los derechos laborales deben ser para todos».

