«Seguir como ministro sería algo beneficioso y espero poder hacerlo» «Tenemos muy avanzada la nueva ley de universidades. En cuanto Gobierno y Parlamento estén en plenas funciones, la presentaremos» L. M. Miércoles, 28 agosto 2019, 01:00

-¿Para cuándo la nueva ley de Universidades?

-En cuanto podamos. Ya tenemos bastante avanzado el borrador. Llevamos un año trabajando y llegando a consensos tanto con la Universidad como con las comunidades autónomas y los colectivos implicados en ella. En el momento en que tengamos el Gobierno y el Parlamento en plenas funciones la podremos presentar.

-¿Habrá más financiación para la Universidad?

-En la ley podemos hacer alguna indicación sobre ello, pero la financiación depende de las comunidades. Queremos que la reforma sea justa y prevea una mayor rendición de cuentas de la Universidad pero a cambio de que pueda aspirar, si cumple una serie de objetivos, a una financiación superior. Desde el Estado, trataremos de mejorar y aumentar el volumen de los proyectos de investigación para que las universidades tengan un mayor acceso a ellos. Y no descartamos retomar experiencias anteriores como un concurso entre universidades para optar a una financiación adicional. Todo dependerá de si hay un nuevo presupuesto.

-Ahora que se cumplen cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna ¿veremos a algún otro astronauta español en el espacio?

-Espero que sí. El director general de la Agencia Europea del Espacio siempre bromea con que va a mandar a un ministro al espacio, que soy yo, pero eso no va a pasar (risas). Estoy completamente convencido de que a la próxima selección de astronautas europeos se presentarán muchísimos españoles muy válidos y que tendremos una nueva generación de astronautas, hombres y mujeres, en la que al menos habrá un español. Que nuestra capacidad tecnológica y nuestro esfuerzo inversor nos haga merecedores de una plaza ahí.

-Le he oído decir que prefiere seguir como ministro que realizar un nuevo viaje espacial, y fíjese que me cuesta creerlo. ¿Era tanta su vocación política?

-Si hablamos de vocación de hacer cambios y mejoras e introducir sensatez en el gobierno de la cosa pública, sí que la tenía. Por eso, si surge la oportunidad y ésta va unida de recursos y libertad suficiente de acción, una etapa nueva como ministro sería algo beneficioso y espero poder hacerlo. Al espacio no sé cuándo me tocaría volar porque ya con los años que tengo... una vez máximo, y veríamos dónde me colocarían. En la cola (risas).