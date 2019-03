La periodista Leticia Sierra se inspira en Siero y Noreña para su primera novela Leticia Sierra Dorado, con su libro. / PABLO NOSTI La periodista se inspiró en la villa para dar vida a algunos de los escenarios de su primera novela MÓNICA RIVERO SIERO. Viernes, 29 marzo 2019, 00:29

Leticia Sierra Dorado juega esta tarde en casa. La periodista presenta 'Animal', su primer libro en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Noreña, a las 19.30 horas. Es la culminación de más de un año de trabajo cuyo resultado en papel sin duda ha merecido todas las fatigas del camino: «He escrito el libro quitándome horas de sueño; lo más satisfactorio es ver 'Animal' en formato físico». Su predilecto, confiesa, «independientemente de que se venda o no se venda».

Aunque lleva quince años viviendo en la villa condal, no se olvida de sus orígenes: «Presentar el libro en Noreña era de rigor, pero también me haría ilusión presentarlo en La Pola, que fue la que me vio crecer». Tanto Siero como Noreña han formado parte de los escenarios de su novela, inspirando dos de las localidades en las que transcurre la acción. En sus páginas se reconocen los lugares de los que Sierra se ha empapado a lo largo de su vida y carrera profesional. Lo mismo sucede con sus personajes, «hay un poco de Leticia en Olivia», asegura. «El libro habla mucho de periodismo, lo que me da pie a reflejar lo que es la realidad, el día a día de un periodista de a pie, como fui yo en su momento. No es autobiográfico, pero sí que mi experiencia está trasladada al papel, es fundamental e inevitable».

La autora ha cogido carrerilla con la pluma y ya está en fase de documentación para la segunda parte de 'Animal: Anónimo': «Todavía me quedan muchos flecos», admite, pero ya sabía desde que empezase con su primera entrega que sería una realidad.

Menos sencillo lo han tenido los lectores, que han sufrido a lo largo de los sesenta y nueve capítulos de 'Animal' solo para descubrir que la autora los ha «llevado y traído por donde quería», disfruta contando la periodista, que dice estar muy contenta con las críticas hasta el momento.