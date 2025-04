Tapia sale a la calle contra el proyecto de la mina de oro: «Hay que parar esta barbaridad»

E. C.

Soraya Pérez Gijón Sábado, 19 de abril 2025, 18:51

Un grito unánime retumbó ayer en el puerto de Tapia de Casariego: «¡Oro no!». Lo gritaron cientos de personas que participaron en la concentración contra el proyecto de apertura de una mina en Salave y que fue convocada por la Plataforma Oro No. La explotación está impulsada por la compañía británica Black Dragon Gold, a través de su filial asturiana Exploraciones Mineras del Cantábrico

La concentración se llevó a cabo a mediodía de ayer y en ella se dieron cita centenares de personas que desafiaron al viento y la lluvia que arreció sobre puerto tapiego. Covadonga Obegero, miembro de la plataforma convocante, fue quien leyó el manifiesto, en el que Oro No dejó claro que «nadie en su sano juicio puede considerar una mina de oro como proyecto estratégico». Hacía referencia de esta manera a la posibilidad de que el proyecto pueda beneficiarse de la ley de proyectos estratégicos que ha entrado en vigor esta legislatura en el Principado.

Veinte años de reivindicaciones

La plataforma vecinal se creó hace dos décadas, cuando se presentó el primer proyecto –en aquel momento planteado por Rio Narcea Gold Mines– para la explotación del yacimiento aurífero de Salave. Son veinte años de lucha contra varios proyectos presentado y, por ello, «exigimos una solución inmediata que convierta en entorno de los lagos de Salave en un Espacio Natural Protegido». De esta forma, se cerraría la puerta a cualquier posibilidad de que sean explotados.

Ampliar El «No a la mina» fue un grito unánime en Tapia. E. C.

El colectivo Oro No cree que la industria extractiva «supondría un peligro para la salud de los habitantes de la zona, para el medio ambiente y para nuestra forma de vida». Por ello, sostienen, «hay que evitar que la industria más contaminante del mundo destruya nuestro presente y futuro. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre intereses generales. No queremos estar en manos de empresas que pasarán por encima de todos y de todo para maximizar sus beneficios ante la inacción de las autoridades. Lo hemos visto demasiadas veces aquí cerca y en otras latitudes para pensar que esta vez sería diferente».

Ley de Proyectos Estratégicos

El proyecto de explotación minera de oro en Salave, promovido por Black Dragon Gold, se encuentra en tramitación bajo la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional. Este proyecto genera un amplio rechazo entre los sectores económicos y sociales de la comarca, con el apoyo de más de 100 asociaciones, entidades profesionales y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, que recientemente rechazó la solicitud de la empresa debido a sus implicaciones técnicas y jurídicas.

Según explican desde la plataforma, a pesar de haber sido rechazado en el trámite administrativo ambiental debido a su incumplimiento de normativas urbanísticas, «la empresa minera intenta ahora aprovechar la tramitación exprés que la ley permite para eludir regulaciones clave que protegen el empleo, el urbanismo y el medio ambiente», indicaron.

Para Oro No, este proyecto no sólo amenaza el entorno natural, sino que «pone en riesgo sectores clave de la economía local, como la pesca artesanal, la ganadería, el turismo y la agricultura ecológica». Además, afirman que presenta «riesgos medioambientales graves».

«Hay que parar esta barbaridad de una vez por todas y proteger la zona definitivamente», zanjaron.