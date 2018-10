«Nunca había visto nada así», afirma Gelito, el histórico campeón de esquí 01:36 Ángel González, en la cama para combatir el frío. / J. M. PARDO Ángel González, que se recupera de un ictus, quedó recluido en su casa sin poder acudir a Lena a rehabilitación. Combatió el frío en Pajares con mantas A. FUENTE PAJARES. Jueves, 1 noviembre 2018, 01:22

La nieve de estos días sorprende hasta el mismísimo Gelito, el histórico campeón de esquí y componente de los míticos Galgos de Pajares. «Nunca vi nada así». Recluido en su casa en el pueblo de Pajares, donde se recupera de un ictus, combatió el frío con «muchas mantas». La nieve, que en sus tiempos mozos le dio tantas alegrías, le impidió estos días acudir a las sesiones de rehabilitación, en Lena.

Gelito es uno de los cientos de vecinos que ha tenido que echar mano del ingenio para 'sobrevivir' sin luz. Los problemas de suministro ya se solventaron, pero en la retina de los vecinos quedan los impresionantes efectos de la 'nevadona'. «Nunca había visto tanta cantidad de nieve a esta altura del año», reconocía el esquiador asturiano desde la cama, muy bien arropado.

Sin energía eléctrica, en casa de Gelito no había aparato que funcionase. La caldera, que es de gasóleo, no se podía encender. La mejor solución para combatir el intenso frío fueron las mantas y las sábanas. «No podía ver la televisión ni oír la radio», se lamenta. Por la noche, ya sin luz natural, tampoco podía leer. Y la nieve, para más inri, impidió que saliera de casa, ya que todavía precisa de silla de ruedas al estar recuperándose de un ictus. «Los mayores del lugar dicen que esto no es normal», señala.

Con 75 años, Gelito no es capaz de recordar ochenta centímetros de nieve en un mes de octubre. «El invierno se ha adelantado; eso quiere decir que es probable, que no seguro, que no lleguen las nevadas de enero y de febrero próximos, esenciales para la estación de esquí de Valgrande». «Como esto siga así, este año me pongo los esquís», anima a decir medio en broma Gelito.