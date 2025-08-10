El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 11 de agosto

Las temperaturas máximas bajarán únicamente en la cordillera y subirán, aunque muy ligeramente, en el resto de la región

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:23

La previsión del tiempo en Asturias depara para este lunes: esperamos otro día caluroso en Asturias. Las temperaturas máximas bajarán únicamente en la cordillera y subirán, aunque muy ligeramente, en el resto de la región. Por lo tanto, salvo en el sur del Principado, es muy probable que los termómetros anoten unos valores más altos que los del domingo, aunque sea por poco, en muchas localidades asturianas. Los vientos serán flojos en general con alguna que otra racha moderada, en todo caso, en el litoral. En cuanto al estado de los cielos, a lo sumo podríamos amanecer con algunas nubes bajas en el litoral que rápidamente desaparecerán. Por lo tanto, será una jornada soleada en líneas generales en toda la Comunidad Autónoma. El martes también afrontaremos otro día de calor con unas temperaturas muy similares, o ligeramente inferiores, a las de mañana. Los cielos estarán poco nubosos aunque, de cara a la segunda parte del día, podrán aparecer intervalos de nubes medias y altas sobre todo en el interior. El miércoles se prevé un descenso generalizado y notable de las máximas de forma que ya será más difícil conseguir alcanzar los 30 ºC, aunque sí se superarán los 25 ºC en casi toda Asturias. A más largo plazo, y con vistas al próximo fin de semana, hay una tendencia alcista nuevamente en las temperaturas que iremos confirmando en los próximos días.

