El tiempo en Asturias para este viernes, 15 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:09

La previsión del tiempo en Asturias depara para este viernes: si todos los modelos meteorológicos están en lo cierto, el viernes será el día más caluroso de lo que va de año en Asturias y, no solo eso, sino que hay cierta probabilidad de que en algunas poblaciones pueda llegar a ser el día más caluroso desde que se tienen datos. Mismamente, Oviedo pueda ser candidata a superar su récord histórico (39,1 ºC en julio de 2022). Mientras el jueves no se pasó de los 23 ºC, el viernes se prevé que la máxima se encuentre en el intervalo entre 38 y 40 ºC. En líneas generales, casi todo el Principado superará con facilidad los 35 ºC, mientras que en algunos puntos costeros podrán superar los 30 ºC, aunque cierto es que lo normal será que ronden los 25/27 ºC. Entre las 15 y las 16 horas se prevé el momento más cálido del día. Destaca el área comprendida entre Oviedo, Lena y Langreo y es que el sector central de la región será, a priori, el más castigado por las temperaturas. Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología activará a las 13:00 horas el aviso naranja en el suroccidente, en la cordillera y el sector central por altas temperaturas. También se activará el aviso amarillo en el litoral oriental. En cuanto al estado de los cielos, rápidamente se despejarán de nubosidad por lo que el sol hará lo propio para conseguir lo que puede ser una jornada térmicamente histórica. El sábado bajarán de forma generalizada por lo que, aunque será un día cálido, no tendrá nada que ver con los valores extremos del viernes.

Temas

El tiempo en Asturias