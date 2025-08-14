El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este viernes, 15 de agosto

Será el día más caluroso de lo que va de año en Asturias y, no solo eso, sino que hay cierta probabilidad de que en algunas poblaciones pueda llegar a ser el día más caluroso desde que se tienen datos

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:09

La previsión del tiempo en Asturias depara para este viernes: si todos los modelos meteorológicos están en lo cierto, el viernes será el día más caluroso de lo que va de año en Asturias y, no solo eso, sino que hay cierta probabilidad de que en algunas poblaciones pueda llegar a ser el día más caluroso desde que se tienen datos. Mismamente, Oviedo pueda ser candidata a superar su récord histórico (39,1 ºC en julio de 2022). Mientras el jueves no se pasó de los 23 ºC, el viernes se prevé que la máxima se encuentre en el intervalo entre 38 y 40 ºC. En líneas generales, casi todo el Principado superará con facilidad los 35 ºC, mientras que en algunos puntos costeros podrán superar los 30 ºC, aunque cierto es que lo normal será que ronden los 25/27 ºC. Entre las 15 y las 16 horas se prevé el momento más cálido del día. Destaca el área comprendida entre Oviedo, Lena y Langreo y es que el sector central de la región será, a priori, el más castigado por las temperaturas. Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología activará a las 13:00 horas el aviso naranja en el suroccidente, en la cordillera y el sector central por altas temperaturas. También se activará el aviso amarillo en el litoral oriental. En cuanto al estado de los cielos, rápidamente se despejarán de nubosidad por lo que el sol hará lo propio para conseguir lo que puede ser una jornada térmicamente histórica. El sábado bajarán de forma generalizada por lo que, aunque será un día cálido, no tendrá nada que ver con los valores extremos del viernes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  5. 5 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  6. 6 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  7. 7 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  8. 8 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este viernes, 15 de agosto

El tiempo en Asturias para este viernes, 15 de agosto