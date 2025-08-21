El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este viernes, 22 de agosto

Esperamos cielos poco nubosos hacia el interior y algo más de nubosidad hacia la costa

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:34

La previsión del tiempo en Asturias depara para este viernes: esperamos cielos poco nubosos hacia el interior y algo más de nubosidad hacia la costa. De hecho, y aunque será difícil, no se descarta alguna llovizna poco importante en el litoral oriental a primeras horas de la mañana que rápidamente tenderá a remitir en caso de producirse. Durante la segunda mitad del día también se irán abriendo grandes claros en la costa. Los vientos serán flojos y variables por la mañana, tendiendo a fijarse de nordeste a partir del mediodía con alguna que otra racha algo más moderada en el litoral. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso en la mitad sur asturiana de las máximas de hasta 2 o 3 ºC a lo sumo respecto al jueves. En el resto de la región apenas variarán. Las mínimas, por su parte, descenderán ligeramente de forma generalizada. El sábado será el día más soleado y con la temperaturas más alta de la semana. Los cielos estarán prácticamente limpios de nubes durante todo el día. Las temperaturas máximas subirán en todas las poblaciones mientras que las mínimas descenderán de forma ligera. Por lo tanto, se prevén que se superen los 25 ºC en muchas localidades, pudiendo llegar a los 30 ºC en el suroccidente asturiano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  5. 5 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  9. 9 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este viernes, 22 de agosto

El tiempo en Asturias para este viernes, 22 de agosto