El tiempo en Asturias para este viernes, 22 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 21 de agosto 2025, 20:34

La previsión del tiempo en Asturias depara para este viernes: esperamos cielos poco nubosos hacia el interior y algo más de nubosidad hacia la costa. De hecho, y aunque será difícil, no se descarta alguna llovizna poco importante en el litoral oriental a primeras horas de la mañana que rápidamente tenderá a remitir en caso de producirse. Durante la segunda mitad del día también se irán abriendo grandes claros en la costa. Los vientos serán flojos y variables por la mañana, tendiendo a fijarse de nordeste a partir del mediodía con alguna que otra racha algo más moderada en el litoral. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso en la mitad sur asturiana de las máximas de hasta 2 o 3 ºC a lo sumo respecto al jueves. En el resto de la región apenas variarán. Las mínimas, por su parte, descenderán ligeramente de forma generalizada. El sábado será el día más soleado y con la temperaturas más alta de la semana. Los cielos estarán prácticamente limpios de nubes durante todo el día. Las temperaturas máximas subirán en todas las poblaciones mientras que las mínimas descenderán de forma ligera. Por lo tanto, se prevén que se superen los 25 ºC en muchas localidades, pudiendo llegar a los 30 ºC en el suroccidente asturiano.

