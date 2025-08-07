El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este viernes, 8 de agosto

Las temperaturas serán estivales aunque, evidentemente, lejos de los excesivos registros que se están anotando en la mayor parte del resto del país

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:16

La previsión del tiempo en Asturias depara para este viernes un amanecer con nubes bajas en zonas de la mitad norte asturiana, pero a lo largo de la mañana se disiparán prácticamente por completo dejando el cielo azul en todo el Principado. No se prevén precipitaciones y los vientos predominarán de nordeste flojos en el interior y con alguna que otra racha moderada en la costa. Las temperaturas apenas variarán tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. Por lo tanto, las temperaturas serán estivales aunque, evidentemente, lejos de los excesivos registros que se están anotando en la mayor parte del resto del país.

El sábado volveremos a iniciar el día con nubes bajas que se irán retirando con el transcurso de la mañana, aunque no se descarta que pudieran seguir presentes en puntos del litoral durante el día. Los vientos seguirán soplando de nordeste flojos en general. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas se mantendrán o, ligeramente, podrían bajar en el sur de la región. El domingo será el día más caluroso de la semana con temperaturas claramente por encima de los 30 ºC en el interior asturiano. Este calor continuará también en el comienzo de la próxima semana.

