Informarse, preguntar y «traer algún currículum», las recomendaciones de los estudiantes para el Foro de Empleo

«En la universidad falta más contacto con las empresas»

«Estudiaba Economía y me interesó este sector, por lo que me trasladé a Gijón para hacer el Máster en Transporte y Gestión Logística», resume Beatriz Moreda, originaria de Santander. Ahora, con 23 años y a punto de terminarlo, «espero encontrar prácticas o la posiblidad de colocarme en una empresa el año que viene, cuando acabe de estudiar». Con la idea de «ver lo que ofrecen» las compañías asturianas se acercó al Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, «una cita interesante ya que facilita tener un contacto directo con las empresas, algo que no se ve en el día a día universitario»