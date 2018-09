«Llevaban unos ocho años juntos, pero tenían discusiones frecuentes»

La Caridad es un pueblo pequeño donde pocas cosas alteran la vida cotidiana de sus habitantes. El trágico suceso atrajo ayer a la localidad franquina a numerosos medios de comunicación que dieron cuenta de lo sucedido mientras no pocos vecinos lamentaban que el nombre de la localidad se conociera en muchas partes del país precisamente ligado a un episodio de violencia de género. Los residentes en el número 2 de la Travesía Mohices coincidieron ayer en señalar que «las discusiones entre la pareja eran frecuentes». Sin embargo, «nunca pensamos que pudiera pasar algo así». Marisol, una vecina que vive frente por frente de la pareja, comentó que «algunos días escuchábamos ruidos que no eran normales y sabíamos que él no era buena persona. Ahora pensamos que teníamos que haber llamado a la Policía», lamentó.

Esta misma vecina cree que «ya lo tenía premeditado». Y no es la única. Varios residentes del portal comentaron que «le vieron entrar a las cinco con las eslingas con las que luego se colgó».

Según testimonios de los más allegados, Yésica Menéndez llevaba viviendo en el domicilio de la Travesía Mohices desde que en 1998 sus padres -Tomás Celestino Menéndez y Regina Fernández- recibieron esta casa de protección oficial. Tras la muerte de los progenitores, fue la pareja la que continuó viviendo allí.

La tragedia familiar que acompañó a la víctima desde pequeña hizo que la joven franquina, con familia en Valtravieso, afrontase años muy duros. «Los dos suicidios y la muerte de su madre, muy dramática también, les dejaron problemas económicos y ahora que había conseguido salir un poco adelante, pasa esto», lamentaron quienes la conocían. La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, destacó de Yésica Menéndez que «era una gran luchadora. Por circunstancias personales tuvo poca juventud y ahora vivía un momento dulce. Había encontrado trabajo y estaba bien. No sabemos qué pudo pasar exactamente».

Ahora, el pensamiento de los habitantes de La Caridad está «con esos dos niños que se quedan sin familia casi, porque el familiar más directo es la abuela de Yésica Menéndez, así que acabarán en Servicios Sociales».