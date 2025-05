Volotea quiere sumar dos nuevas rutas desde Asturias para 2026

«Volotea es la aerolínea de Asturias». La frase va más allá de un eslogan publicitario. Incluso de un discurso político o empresarial, de los ... que ofrecieron Adrián Barbón, presidente del Principado, y Carlos Muñoz, fundador de la aerolínea. Que la empresa nacida en 2012 de los que habían sido, años antes, padres de Vueling, Carlos Muñoz y Lázaro Ros, es la líder en el aeropuerto de Asturias lo confirman los números. Desde su implantación en la región, más de 3,3 millones de viajeros con destino u origen Asturias. Más de 155 personas trabajando en la base que fue, en 2015, la primera de Volotea en España. Hoy, uno de cada tres pasajeros que pasa por el aeropuerto regional lo hace en un vuelo de Volotea.

Porque además de ser la líder en clientes lo es en rutas. En estos momentos, 19 destinos directos (Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez, Gran Canaria, Tenerife (sur), Lanzarote, Fuerteventura, Lisboa, Milán y Venecia). A partir de octubre, tal y como adelantó EL COMERCIO, veinte, con Madrid como novedad. Por primera vez en los últimos años, Iberia tendrá competencia en el corredor aéreo que más pasaje mueve desde Asturias con una oferta que llega, sobre todo, para abaratar las escapadas de fin de semana. Y pueden ser más.

En concreto, dos destinos más para 2026. Así lo aseguró el fundador de la compañía, Carlos Muñoz, que participó en el aeropuerto asturiano en el acto de celebración del décimo aniversario de la base. Sobre la mesa, la petición del sector turístico asturiano: Nantes y Atenas. «Si me dicen que en tres o cinco años estarán ambas, diría que sí». De la primera, la mayor base de Volotea, Muñoz se mostró convencido «de que no es tanto si sí o si no, sino de hablar de cuando, porque nos gusta conectar las bases y la de Nantes es la de referencia de Francia». En cuanto a Atenas, que diversas fuentes dan por segura para el próximo verano, con vuelo nocturno en julio y agosto, Muñoz volvió a recordar «la gran colaboración con Aegean», la aerolínea griega que ya forma parte de su accionariado.

La fiesta del décimo aniversario la presidió el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, acompañado por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García. Precisamente, este último recibió el prime aplauso de la jornada, ya que sobre sus hombros puso Barbón el peso «de que Asturias sea, ahora, una región híper conectada. Cuando llegué al Principado, había 15 destinos directos. Ahora, son 30. Y apenas superábamos el 1,4 millón de usuarios. Hoy estamos rozando los 2 millones. Y el compromiso es llegar a 38 destinos en 2033». En un plano más personal, recordó que «con motivo de acudir a una boda, utilicé recientemente el vuelo a Jerez. Perfecto. Sin ningún problema», bromeó.

Barbón dio por seguro el apoyo de Volotea para llegar al compromiso de 38 destinos en 2033. «Volotea es de casa, una casa de altos vuelos», dijo el presidente, recordando no solo que desde 2015 abrió en Asturias su primera base en España, sino que aquí tiene implantada su sede social. Una cercanía que hace «que trabaje de manera coordinada con el Principado para desestacionalizar la oferta e internacionalizar las conexiones». El presidente no quiso hacer mención a otros asuntos, ni siquiera al conflicto abierto entre el Gobierno regional y Aena, por la supresión del servicio de la ambulancia. El director del aeropuerto, Pedro Cotilla, también presente en el acto, se limitó a destacar que Volotea «es la aerolínea de referencia del aeropuerto de Asturias».

Buena venta de billetes a Madrid

Con el anuncio de dos nuevas rutas, «que concretaremos antes de septiembre», Muñoz hizo referencia a la nueva ruta, la que comenzará en octubre y que supone la competencia directa con Iberia en el corredor madrileño. «Madrid es un destino muy demandado desde Asturias y, tras anunciarlo el pasado día 14, ha habido muchas visitas a la web». Los precios, apuntó el fundador de Volotea, «como ha hecho un medio», en referencia a EL COMERCIO, «tienen una diferencia muy importante» con los de Iberia. Inicialmente, los billetes salen a un precio por trayecto de 50 euros, pero Muñoz apuntó un truco para los consumidores «se suele estimular la venta a 45 días, con descuentos», unas rebajas que desaparecen «si dejas la compra para el último día, ahí sube mucho el precio».

En la fiesta de celebración de los diez años de la base de Volotea en Asturias participaron representantes de las tres cámaras de Comercio de la región, así como de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). A ellos se refirió Muñoz cuando recordó que la base nació de un acuerdo tan pionero como único: el firmado por los tres principales ayuntamientos asturianos, Gijón, Oviedo y Avilés, las tres cámaras y la Fade. «Me vienen muchos recuerdos a la cabeza, especialmente quien presidía en aquel momento Fade, Pedro Luis Fernández. Podríamos bautizar un avión con su nombre», sentenció.