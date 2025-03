«No creemos en la violencia machista», apunta Vox sobre la declaración institucional de la Junta

agencias Lunes, 25 de noviembre 2019, 17:10 Comenta Compartir

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias dice no poder opinar sobre la propuesta de declaración institucional sobre el 25-N, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, porque todavía no conoce su contenido pero avanza que no cree «en la violencia de género».

«Sin conocer el contenido de la declaración institucional, no podemos opinar sobre la misma, si bien en cuanto la recibamos la analizaremos minuciosamente, pero a priori solo el título ya nos parece inapropiado porque no creemos en la violencia machista, ni en la violencia de género, consideramos que debe protegerse a cualquier víctima de la violencia y en mayor medida la ejercida en el ámbito intrafamiliar, sin distinción de sexos, géneros, edades o roles«, han señalado desde Vox en declaraciones.

Por otro lado, consideran que estos actos «pretenden afianzar la aplicación de la Ley Integral con la Violencia de Género, que se ha demostrado completamente ineficaz para atajar el problema de la violencia sobre las mujeres«. »Pedimos al resto del arco parlamentario asturiano que sean más responsables en la defensa de las mujeres, y apoyen la petición de cadena permanente revisable a los violadores y asesinos«, han dicho.