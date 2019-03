Avilés, «en la Champions de la producción teatral» Miércoles, 20 marzo 2019, 03:40

El exdirector del Niemeyer explicó que «una de las patas» del plan de actividad del centro eran las artes escénicas, ámbito en el que propuso trabajar en la producción teatral. «Avilés no tiene una masa crítica de público para mantener una exhibición durante tiempo, pero sí puede trabajar la producción», en la que enmarcó la colaboración con The Brooklyn Academy y el Old Vic londinense. «En ese proyecto conseguimos meternos como coproductores de esas obras (La Tempestad y Ricardo III) con las máximas instituciones de teatro. Era como el proyecto estrella, como jugar la Champions de la producción teatral», comparó.