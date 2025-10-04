Avilés recibe 5,3 millones de fondos europeos para ejecutar nueve proyectos por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Avilés ha conseguido la financiación necesaria para llevar a cabo el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Avilés La Carriona en Movimiento', un ... ambicioso proyecto que pretende mejorar las conexiones entre el barrio y la zona centro de Avilés y que en consecuencia permitirá restaurar distintas infraestructuras. La resolución provisional de la nueva convocatoria de fondos FEDER, a través del Plan EDIL (Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales), concede a Avilés 5.346.817 euros, un 60% de financiación para un proyecto cuya inversión total asciende a 8.911.361 euros.

Tal como adelantó este periódico en el mes de febrero, el Ayuntamiento de Avilés llevó a cabo una encuesta ciudadana para que los avilesinos pudieran opinar si creían adecuada la ejecución de nueve proyectos que implican una inversión millonaria. Una vez recogidas las encuestas de satisfacción, el equipo de gobierno tramitó la solicitud de los fondos europeos que ahora acaban de recibir la aprobación provisional y se espera que se resuelva definitivamente en los próximos meses, por lo que la ejecución de los proyectos se pondrá en marcha en la primera mitad del próximo año.

Se nota que se trata de un proyecto importante porque ayer fue presentado en rueda de prensa por tres miembros del gobierno municipal de coalición. El edil de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, lo hizo acompañado por los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales, Pelayo García y Agustín Medina respectivamente.

El objetivo de la propuesta presentada por Avilés es revitalizar el barrio de La Carriona y mejorar su integración con el centro urbano, un matiz importante ese último porque permitirá invertir estos fondos europeos en distintas instalaciones públicas del barrio, pero también en espacios, edificios públicos e infraestructuras en el centro de Avilés.

«Se trata de una propuesta basada en la Agenda Urbana que responde a nuestro proyecto de ciudad. Ahora pondremos en marcha la mejora de las conexiones del barrio de La Carriona con el centro de la ciudad, la mejora de la calle Río San Martín, de los itinerarios del parque de Ferrera, en la eficiencia energética en las instalaciones públicas del barrio o en la construcción del nuevo polideportivo», explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

Polideportivo nuevo

Cerca de la mitad del presupuesto se la llevará de hecho uno de los grandes proyectos destinados a mejorar las instalaciones deportivas de La Carriona. Serán cuatro millones de euros de inversión para la ampliación de las instalaciones deportivas del colegio público de La Carriona-Miranda y convertirlo en un espacio multifuncional y multigeneracional para todo el barrio. «Esta intervención no sólo mejorará la calidad de la infraestructura, sino que también promoverá la salud, el bienestar y la cohesión social», destaca el gobierno.

Otro medio millón se invertirá en la mejora energética de varios edificios, entre ellos el propio colegio del barrio o el centro sociocultural, pero también se aprovechará para incluir la Escuela de Artes y Oficios. «El objetivo del proyecto es la mejora integral de la eficiencia energética y la accesibilidad en tres importantes equipamientos públicos para optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental de los edificios, y por otro, mejorar la accesibilidad para todos los usuarios, fomentando la inclusión y el bienestar de la comunidad».

Otra parte importante del proyecto tiene que ver con la mejora de itinerarios accesibles que conecten La Carriona con la zona centro. Supone una inversión de 1,5 millones y permitirá renovar las sendas peatonales de los parques de Ferrera y La Magdalena, ambos muy deteriorados con el paso de los años.

Siguiendo con proyectos en centro de la ciudad, se destinará medio millón dentro de este plan integrado para llevar a cabo la reforma y ampliación del parque Luz Casanova y su conexión con la plaza del Carbayo y la Estación Intermodal de la avenida de Los Telares. Se trata de un proyecto anunciado hace ya varios años y que ahora encuentra en estos fondos europeos una palanca para articular la inversión necesaria para su ejecución.

Plazos de ejecución

Hay que añadir a la lista de proyectos la mejora de los accesos del barrio de La Carriona con actuaciones en la calle Río San Martín y la implantación de mobiliario urbano en el itinerario entre el barrio de La Carriona y el barrio de la Grandiella y las calles La Carriona y Buenavista, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Se suma otra inversión de 180.000 euros para la mejora de los puntos limpios en el barrio de La Carriona y de los puntos de recogida selectiva, aumentando su capacidad y accesibilidad.

Por el momento no se ha detallado en qué orden se van a ir ejecutando estas inversiones, aunque desde el equipo de gobierno reconocen que las actuaciones que tienen que ver con eficiencia energética tendrán prioridad en el plan de trabajo y celebran que el hecho de que muchos de estos proyectos ya se hayan redactado por medios propios agilizará los plazos. «Es posible que haya que actualizar precios de obras y materiales. Pero esta resolución constata que Avilés es un buen ejemplo en la gestión de los fondos europeos. Ya estamos trabajando para ser ágiles y eficientes en el desarrollo de estos proyectos y que la ciudadanía pueda beneficiarse lo más rápido posible de estos proyectos», destacó el concejal Manuel Campa.