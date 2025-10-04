El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los proyectos los presentaron de forma conjunta Pelayo García, Agustín Medina y Manuel Campa, concejales de Urbanismo, Servicios Sociales y Desarrollo Urbano y Económico. LVA

Avilés recibe 5,3 millones de fondos europeos para ejecutar nueve proyectos por toda la ciudad

La financiación total alcanza los 8,9 millones y se enmarca en un plan integral que pretende la mejora de las conexiones entre la zona centro y el barrio de La Carriona

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Avilés ha conseguido la financiación necesaria para llevar a cabo el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Avilés La Carriona en Movimiento', un ... ambicioso proyecto que pretende mejorar las conexiones entre el barrio y la zona centro de Avilés y que en consecuencia permitirá restaurar distintas infraestructuras. La resolución provisional de la nueva convocatoria de fondos FEDER, a través del Plan EDIL (Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales), concede a Avilés 5.346.817 euros, un 60% de financiación para un proyecto cuya inversión total asciende a 8.911.361 euros.

