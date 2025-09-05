Las Doroteas se queda sin cuatro de sus «pilares» La plantilla del colegio despide a Ofelia Solanas, César Lastra, Juan Lobo y José Antonio Fernández, que estrenan jubilación

El colegio Paula Frassinetti comenzará el curso escolar 2025-2026 sin cuatro de sus «pilares», los profesores Ofelia Solanas, César Lastra, Juan Lobo y José Antonio Fernández, que estrenan jubilación tras 42 años en activo. Ganas de estrenar este nuevo estado hay, pero también un poco de pena por dejar unas aulas que han sido como su segunda casa. «O la primera», matiza Ofelia, que además de profesora de Matemáticas y Economía fue alumna del centro desde infantil.

El equipo docente y directivo del centro celebró este viernes la múltiple jubilación de los cuatro profesores con la seguridad de que será difícil reemplazar el hueco que dejan porque «han aportado mucho y son muy queridos por los alumnos», según Sandra Díaz y Juan Muñiz, directora titular y director académico, respectivamente.

«Me da pena jubilarme, pero estoy segura de que voy a seguir teniendo a la gente», confiesa una tímida y emocionada Ofelia que no solo deja de dar clases sino también de administrar el colegio. «Las cuentas quedan en buen estado y, además, en buenas manos», tranquiliza.

Algo parecido siente el trío de varones que, en términos generales, consideran que «han sido muy buenos años y ha sido muy reconfortante enseñar, aunque la enseñanza haya cambiado mucho, sobre todo en estos últimos quince años», asegura César Lastra. Ha cambiado y duda antes de responder si para peor. Él y Juan Lobo se lo piensan unos segundos. Finalmente es Lastra el que concluye que «en la escuela se aprende menos, pero hay muchas más oportunidades de aprender fuera si se aprovecha».

Lobo podría haber seguido un año más, pero precisamente por toda esta vorágine de cambios y leyes y métodos pedagógicos ha cedido retirarse. «42 años ya son, ¿no?», pregunta sabedor de la respuesta.

José Antonio Fernández Rodríguez será el único que continuará vinculado a la vida laboral como aparejador, aunque sabe que echará de menos la enseñanza.

Ninguno tiene grandes planes en mente, al menos de momento. Tan solo se plantean descansar e ir adaptándose a este nuevo estado sin prisa. Independientemente de los años con cambio de ley (unos cuantos) y de otros retos, con lo que se quedan todos es con «el compañerismo y con la relación afectiva con los alumnos». Centenares, en estos 42 años de enseñanza.