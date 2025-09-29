Una conferencia sobre la mina de Arnao abre el curso en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés

Luis Rodríguez, presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, pronunció esta tarde el discurso de inicio del curso 2025/ ... 2026 sobre la Mina de Arnao. Rodríguez, que desempeñó toda su carrera profesional en Asturiana de Zinc, donde entró como auxiliar de laboratorio y se jubiló como responsable de Logística, es un buen conocedor de la historia de una mina intrínsicamente unida a la que fue su empresa.

«Fuimos los descubridores del carbón», concluyó Luis Rodríguez en el inicio de una charla que fue desde el descubrimiento de la presencia de carbón en el concejo de Castrillón, que entonces era Avilés, hasta la actualidad. Explicó el presidente del patronato que un joven pastor descubrió por casualidad en Arancés «muchas piedras negras». De aquella se empleaba el carbón de origen vegetal, obtenido a partir de la madera, que como se supo más adelante era menos potente en calorías que el de origen mineral. Por no citar que se arrasaban montes eneros.

Este joven se hizo seminarista e ingresó en el convento El Carmelo, en Tordesillas, en Valladolid, donde empezó a leer sobre el carbón, lo asoció con las piedras que él había visto en Arancés y le escribió una carta a Felipe II. El Rey ordenó cargar dos galeones con esta piedra, uno en Santa María del Mar, y el otro en Avilés, adonde el material fue trasladado en carretas.

El resultado fue tan extraordinario que Felipe II concedió una licencia el 11 de septiembre de 1593 para que fray Agustín Montero pudiera extraer carbón.

Más adelante, siendo rey Carlos III fue comisionado Melchor de Jovellanos para que promoviera la minería en Asturias. Se localizaron una mina en Tamón y «una veta de gran anchura» en San Martín de los Pimientos(San Martín de Laspra), que por su cercanía al puerto de Avilés resultaba muy interesante.

En 1829 llegó Nicolás de Soignie y «vio en Asturias el sitio perfecto para la extracción de mineral». En 1833 la reina María Cristina concedió la denominación de Real Compañía Asturiana de Minas y a él y a su hijo Adolfo la explotación de la mina de Arnao por 25 años.

El 5 de enero de 1935 tuvo lugar el primer envío de carbón en carretas tiradas por bueyes hasta el Puerto de Avilés.

Y así fue llegando Luis Rodríguez hasta la actualidad dando por inaugurado el curso 205/2026.