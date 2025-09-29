El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En la Escuela de Artes y Oficios hay una oferta variada de cursos, destacando la pintura, Pablo Nosti

Una conferencia sobre la mina de Arnao abre el curso en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés

«Fuimos los descubridores del carbón», asegura Luis Rodríguez, presidente del Patronato

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:57

Luis Rodríguez, presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, pronunció esta tarde el discurso de inicio del curso 2025/ ... 2026 sobre la Mina de Arnao. Rodríguez, que desempeñó toda su carrera profesional en Asturiana de Zinc, donde entró como auxiliar de laboratorio y se jubiló como responsable de Logística, es un buen conocedor de la historia de una mina intrínsicamente unida a la que fue su empresa.

