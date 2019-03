La exmujer de Grueso asegura no haber cobrado del la fundación Judit Pereiro en la entrada a Audiencia Provincial. / EFE YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 20 marzo 2019, 03:40

El fiscal del 'caso Niemeyer', Alejandro Cabaleiro, comenzó ayer el interrogatorio de la exmujer de Natalio Grueso, Judit Pereiro, acusada de un delito de malversación a título de complicidad, por el que se enfrenta a dos años y seis meses de prisión. El presidente del tribunal levantó la sesión antes de que finalizaran las preguntas de la Fiscalía y Pereiro continuará hoy testificando. De momento ha dicho algo que Grueso ya había repetido varias veces en su interrogatorio, ella «nunca» cobró de la Fundación del Niemeyer. Cabaleiro quiso saber qué trabajo no remunerado realizaba y ella explicó que hizo «exactamente lo mismo que ya venía haciendo en la Fundación Príncipe de Asturias» donde su marido entonces y exmarido ahora trabajó desde 2001 hasta 2006. Se trataba fundamentalmente de labores de promoción internacional y de acompañamiento de las esposas, hijos y otros familiares de las personalidades invitadas por estas entidades.

«Nunca tuve un contrato y siempre quedó claro que no iba a recibir ninguna remuneración», respondió a las preguntas del fiscal al respecto. Y añadió que este trabajo le ocupaba tanto tiempo que tuvo que pedir una reducción de jornada en su empleo en una consultora de proyectos internacionales ya en el año 2005, cuando Grueso se encargó de los actos de celebración del 25 aniversario de la Fundación Príncipe de Asturias. Esta labor de apoyo a las fundaciones las habría hecho sin que nadie más que Natalio Grueso se lo pidiera.

El exdirector del Niemeyer mantuvo en estos dos días de interrogatorio que comenzó a trabajar para el proyecto del centro cultural avilesino ya a finales de 2005 y lo hizo en 2006, cuando todavía estaba en la Fundación Príncipe, ya que fue de esta última de donde salió la idea de construcción de lo que en principio iba a ser un museo de los Premios Príncipe de Asturias.

Sin embargo, su exmujer no pudo concretar si Grueso trabaja o no para el Niemeyer y si los viajes que realizaba en esos años su exmarido estaban relacionados con ese proyecto. De hecho, cuando el fiscal le preguntó por uno en concreto en el que participó ella, Pereiro dijo no recordarlo, pero que en todo caso debió ser para la Fundación Príncipe, a pesar de haber sido cargado al Niemeyer.

Reconoció también que un cargo al Niemeyer de una factura de un coche de alquiler de su hermano en un viaje que los dos hicieron a Italia se podría deber a un error al utilizar su tarjeta en la contratación del coche con El Corte Inglés. Y ante las preguntas del fiscal sobre los cargos a su nombre de coches alquilados para el Niemeyer apuntó que en caso de que acompañara, por ejemplo, a Woody Allen el viaje se le atribuía a ella, no al cineasta. Aunque aclaró que ella nunca alquiló esos vehículos y que eran trabajos para la Fundación cultural.