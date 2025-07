Una hostelera de Avilés denuncia un trato «desigual» tras quitarle su terraza

El Café de Valdés está situado en Las Meanas, concretamente en la intersección de las calles Francisco Orejas y José Cueto de Avilés, una ... esquina en la que hay muy poco espacio de acera lo que ha llevado al Ayuntamiento a prohibir que se instale la terraza de este negocio hostelero que lleva reabierto al público dos años y medio, lo que supone un enorme perjuicio.

Su propietaria es Ana Velasco y, según explica, el bar siempre tuvo pegada la terraza a la pared cuando eran otros propietarios quienes lo gestionaban. «Cuando lo cogí yo también la puse, tenía tres mesas y un barril, pero me notificaron del Ayuntamiento que tenía que quitarlas porque incumplía la normativa».

La hostelera es consciente de que la norma municipal no permite que las terrazas se peguen a la pared de los establecimientos porque impiden el paso de personas invidentes o con movilidad reducida. El problema, denuncia, es que se produce un trato «desigual» con otros hosteleros. «Yo no quiero señalar a nadie porque le deseo el bien a todos mis compañeros. Sé de sobra lo que dice la normativa, pero no entiendo que a mí me la apliquen y a otros no», lamenta la hostelera.

Es más, ella misma propuso al Consistorio mover de sitio la terraza, aunque le supusiese un mayor desplazamiento e incluso instalar una plataforma en plazas de aparcamiento cercanas, un sistema que utilizan muchos negocios de Avilés con el permiso municipal. «Me denegaron todas las propuestas», lamenta Ana Velasco, que, según explica, esta situación está afectando al negocio, sobre todo en los meses de verano. «Por la tarde ya cierro».

Además, según afirma la afectada, la anterior concejala de Licencias, Sara Retuerto, le dio permiso para colocar la terraza al no existir denuncias, pero con el cambio de responsabilidades y la llegada de Noé Vega a la Concejalía, se le volvió a prohibir.