Marta Sarabia analiza la figura de la mujer como emprendedora en el mundo del arte Marta Sarabia participa mañana jueves en el Aula de Cultura. / MARIETA La musicóloga corverana contará su propia experiencia como escritora, editora de un documental y promotora de eventos musicales S. GONZÁLEZ AVILÉS. Miércoles, 19 septiembre 2018, 05:04

El Aula de Cultura de LA VOZ recibe mañana jueves a la musicóloga Marta Sarabia, que se encargará de poner luz sobre la situación real que viven las mujeres que deciden poner en marcha proyectos de emprendimiento en el mundo artístico. La conferencia de la corverana estará guiada por la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie, y se llevará a cabo en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés a partir de las 19.30 horas.

Marta Sarabia estudió Musicología en la Universidad de Oviedo. De su tesis doctoral surgió un proyecto multidisciplinar sobre el musical Jesucristo Superstar. Este trabajo le ha llevado a publicar un libro, editar un documental y programar un concierto sinfónico. Tres áreas artísticas que la han hecho conocedora de las luces y sombras de la industria. «Teniendo en cuenta que de por si es complicado abrirse hueco en el mundo artístico, a mi me ha costado el triple por dos cosas, ser mujer y encima joven», lamenta Sarabia.

La igualdad sigue siendo una utopía en el mundo artístico. Ella misma relatará en su conferencia del jueves cómo se ha enfrentado a situaciones «complicadas» por ser mujer que, de no haberlo sido, no se hubieran dado. «Cuando me toca firmar contratos o hacer gestiones de alto nivel desde el otro lado me siguen viendo como una 'chavalina'. Te miran por encima del hombro aunque por suerte también he dado con personas que te entienden, respetan y valoran tu trabajo», comentó la musicóloga.

En su conferencia, que ha titulado 'Emprendimiento musical en femenino', tratará de analizar tanto el papel de la mujer en la música, como las críticas a las que se enfrentan por el hecho de serlo o cómo está la situación actualmente en la industria cinematográfica, poniendo el enfoque en las directoras noveles. «La situación actual está arraigada, y hay que seguir promoviendo campañas para que la mujer pueda trabajar y desarrollar sus proyectos en igualdad y sin problemas», recalcó Sarabia.