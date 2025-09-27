Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés

Una mujer de 89 años viuda, dependiente y en situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales de Avilés, ha tenido que recurrir ... a la justicia para recuperar su piso porque los inquilinos no sólo estarían incumpliendo sus obligaciones contractuales sino que generan numerosas molestias al vecindario que, en junta de propietarios, ha reclamado a esta mujer que les rescinda el contrato. Eso es lo que le gustaría a ella, pero ha tenido que recurrir a la vía judicial, representada por el abogado Celestino García Carreño, para conseguirlo porque ellos también se declaran vulnerables y no dejan el piso.

En la junta ordinaria de la comunidad de propietarios de la calle Marqués de Suances, número 4-6-8, se trataron los «numerosos incidentes» que habrían provocado los citados inquilinos. Se detalla que, tanto de día como de noche, es habitual la entrada de gente ajena al inmueble no sólo a la vivienda alquilada sino a zonas comunes como el entresuelo y las escaleras. «Se ha avisado en varias ocasiones a la policía ya que existe la sospecha de que en el inmueble se vende droga al menudeo, pero el problema persiste», señalan en una comunicación dirigida a la propietaria del piso, que, a su vez, esta ha aportado a la demanda de desahucio presentada contra sus inquilinos.

En la citada comunicación se indica que los vecinos de las viviendas contiguas «han sufrido amenazas» por parte de estos residentes a los que se quiere echar, que también profieren «gritos y voces y hay peleas». Además, debido a los daños que repetidamente se sucedían en zonas comunes, se decidió instalar un sistema de cámaras de seguridad que no han servido para nada porque «el cable de la instalación ha aparecido cortado de forma reiterada».

Al parecer, también habrían realizado obras en el interior del inmueble sin los permisos necesarios y estos habrían provocado daños no sólo en elementos comunes sino también en el piso inferior, que en año y medio ha sufrido tres filtraciones de agua por el techo.

La comunidad insta a la propietaria a echar a los inquilinos y amenaza con acciones judiciales. Sin embargo, es la propietaria, esta mujer de 89 años, la que ha tenido que iniciarlas. De momento, vive con un hijo, pero su abogado trata de demostrar su situación de vulnerabilidad, por la dependencia y por la exigua pensión de viudedad que cobra, de 5.400 euros anuales.