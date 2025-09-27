El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés

La comunidad de propietarios se queja de las molestias que provocan y sospecha que los arrendatarios menudean con droga

C. R. / F. B.

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

Una mujer de 89 años viuda, dependiente y en situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales de Avilés, ha tenido que recurrir ... a la justicia para recuperar su piso porque los inquilinos no sólo estarían incumpliendo sus obligaciones contractuales sino que generan numerosas molestias al vecindario que, en junta de propietarios, ha reclamado a esta mujer que les rescinda el contrato. Eso es lo que le gustaría a ella, pero ha tenido que recurrir a la vía judicial, representada por el abogado Celestino García Carreño, para conseguirlo porque ellos también se declaran vulnerables y no dejan el piso.

