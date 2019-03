«Si usted me pregunta» y «le vuelvo a decir» Martes, 19 marzo 2019, 03:38

«Si usted me pregunta» y «le vuelvo a decir» fueron las frases más repetidas ayer por Natalio Grueso. El exdirector del Niemeyer quería explicar su gestión al frente de la entidad y no estaba dispuesto a liquidar las preguntas que le hizo el fiscal, el primero en preguntar, con un simple 'sí' o 'no', así que como pauta general reformuló las preguntas para poder abordar la explicación desde el principio. Innumerables fueron las veces que a la pregunta del fiscal, respondió con «si lo que usted pregunta es si...», casi las mismas que «le vuelvo a decir» o «le vuelvo a repetir». Porque esa fue la otra tónica de la vista: explicar una y otra vez lo mismo. Bien porque las preguntas se reiteraron o bien porque el acusado se resistió a despacharlas con un 'no sé' o 'no me acuerdo' y prefirió «adornarlas», como le recriminó el presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, quien por cierto sorprendió por su paciencia. Los precedentes (la mano dura con Natalio Grueso al estar ilocalizable) hacían sospechar que no iba a tolerar ni un solo desvío o licencia al principal acusado. No solo no fue así, sino que tardó bastante en advertirle de que la «tolerancia» que estaba mostrando al permitirle explicarse sin cortapisas era por la pena solicitada. La primera advertencia fue acerca de polemizar con el Ministerio Fiscal y la segunda, donde ya se notaba algo de tensión, para conminarle a decir 'no lo recuerdo' en lugar de responder otra cosa y repetir lo ya dicho.

Fue también Begega el autor del único momento de distensión de la mañana. En una de las respuestas de Grueso acerca de Marc Martí, trató de explicar el trabajo de un director de producción cultural «por si no lo saben». «No, no lo sé, pero no me importa», respondió Begega. Se acercaban ya las cuatro horas de declaración.