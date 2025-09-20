El Puente de San Sebastián, cerrado al paso desde este lunes hasta el 22 de noviembre

R. D. AVILÉS. Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El puente de San Sebastián permanecerá cortado al paso s partir del próximo lunes y hasta el 22 de noviembre para realizar obras de adecuación de su estructura y tablero. Los trabajos comprenderán labores de mantenimiento, limpieza y pintura incompatibles con el tránsito peatonal y ciclista, por razones de seguridad.

Según informa el Ayuntamiento, durante estos dos meses, la pasarela que une el paseo de Manuel Ponga con el Centro Niemeyer permanecerá abierta como acceso alternativo, con el objetivo de garantizar los itinerarios entre ambas márgenes de la ría.

Esta actuación persigue acabar con las acumulaciones de agua que en la actualidad dificultan el tránsito por el puente de San Sebastián, así como rehabilitar su característica pintura multicolor.

El Ayuntamiento invertirá algo más de 36.000 euros en la ejecución de esta obra. El pasado 6 de agosto se adjudicaron los trabajos a la empresa Asturiana de Granallados y Pintura, y esta misma semana adjudicó definitivamente la coordinación de seguridad y salud de las obras, con lo que ya pueden dar comienzo.

El actual Puente de San Sebastián es una réplica del construido en el año 2006 tras desmantelar el original por su alto estado de deterioro después de años de olvido por todas las administraciones. El diseño de aquel histórico puente había sido del ingeniero Francisco Wirtz Prieto entre los años 1891 y 1893. Este a su vez había sustituido al Puente de los Pilares que, levantado en piedra y construido en el siglo XVI. Los tres cumplieron y cumplen la misma función, unir ambas márgenes de la ría.