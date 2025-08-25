El puerto de Avilés retoma la batalla del dragado con el Ministerio de Transición Ecológica

La Autoridad Portuaria de Avilés ha iniciado los trámites para la actualización de la declaración de impacto ambiental (DIA) que condiciona el dragado ... del puerto avilesino, especialmente el canal de entrada y que es una tarea obligatoria que el puerto debe realizar, como ha sido a lo largo de su historia, para mantener su operatividad.

De momento, ha iniciado los primeros trámites ante el Ministerio de Transición Ecológica y cuyos avances no se conocerán hasta el próximo septiembre u octubre, según avanzan desde la Autoridad Portuaria. Con todo, se espera una gestión larga para terminar de aclarar un trámite legal que ha evolucionado de una manera absurda, como si fuese una guerra.

El mayor inconveniente surge de la declaración de impacto ambiental vigente, que data de 2018. En ella, el actual Ministerio de Transición Ecológica fija la necesidad de reintegrar los sedimentos que se retiren a la bahía de Salinas-San Juan, al considerar que forma parte de un sistema que no se debe alterar o, en todo caso, lo más mínimo.

El problema comienza cuando los sedimentos que se retiran aún presentan restos de la contaminación industrial que sufrió la ría a lo largo del pasado siglo. No tienen la calidad fijada por el Ministerio para depositarse en la playa. El puerto ha analizado el coste que supondría construir una planta de tratamiento para adecuarlos a ese nivel, pero se iría hasta 14 o 17 millones de euros. Algo inasumible para las cuentas del puerto que, además, no draga todos los años.

A partir de ahí, la Autoridad Portuaria planteó desde 2018 diferentes soluciones, incluyendo vertido de arenas con la calidad exigida por el Ministerio de Transición Ecológica. Este ha rechazado toda y cada una de las opciones, con lo que ha impedido que se cumpla las condiciones que había fijado.

El puerto, mientras tanto, ha estudiado la evolución de la bahía y, tal como se venía diciendo, los problemas de pérdida de arena se deben más a la urbanización de la costa que al dragado. Incluso en los últimos años, la playa ha ganado volumen de arena.