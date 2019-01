Real Straits llega mañana al Niemeyer con las entradas agotadas Real Straits, en una imagen promocional / LVA La banda promete hacer un espectáculo inolvidable en el final de su gira LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Jueves, 3 enero 2019, 13:07

La agrupación The Real Straits finaliza su última gira 'The Real Story of dIRE sTRAITS' mañana viernes a las 21 horas en el Auditorio del Centro Niemeyer. Esta última gira es la apuesta más importante y ambiciosa de toda su trayectoria, una conmemoración vertiginosa en el 40º aniversario de la banda inglesa Dire Straits.

La agrupación The Real Straits está formada por siete virtuosos intérpretes, reconocidos a nivel internacional, y unidos con la intención de rendir un homenaje inolvidable a uno de los grupos más relevantes de la historia de la música rock: Dire Straits. A través de sus espectaculares directos, recrean las canciones inmortales de Dire Straits, que sorprenden y emocionan a los más fieles seguidores de la banda británica.

A lo largo de los últimos dos años, han llevado ante miles de personas en España su gira '30 Aniversario de Brothers in Arms 1985-1986' obteniendo como resultado éxitos rotundos y en muchas ocasiones el completo. Seguidamente, la agrupación celebró el 40 aniversario de la fundación del grupo inglés Dire Straits con la apuesta más importante y grande de su carrera: 'The Real Story of dIRE sTRAITS'.

Esta gira finaliza hoy en el Centro Niemeyer con un Auditorio completo. Esta noche, a las 21:00 The Real Straits harán un recorrido histórico a través de la discografía de Dire Straits, dejando patente cada una de las épocas y cada uno de los discos, en un directo apasionante y único.

Además de este increíble concierto en este comienzo de año, recordar que los días 5 y 6 de enero las exposiciones tendrán entrada gratuita en horario de 11 a 14 y de 16 a 20 coincidiendo con la finalización de las mimas. Es importante destacar que que el aforo es limitado y que es necesario la retirada previa de invitación en la recepción del Centro.

Colette tiene voz propia en el Centro Niemeyer

El jueves 10 de enero a las 20 se proyectará 'Colette' en la Sala Cine. 'Colette' (2018) de Wash Westmoreland, con Keira Knightley y Dominic West, recupera la historia de Sidonie-Gabrielle Colette, autora 'Claudine' y 'Gigi', polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20.

El largometraje recorre la vida de Colette, desde su infancia en el campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto a su marido, el también autor Henry Gautheir-Villas 'Willy', que en un principio actúa como mentor de Colette, sin embargo, Henry Gautheir-Villas conoce el talento de su mujer como escritora y no teme publicar sus relatos bajo su firma.

'Colette' no solo versa acerca del empoderamiento femenino y de las dificultades sociales que tenía una mujer para ser artista de éxito a principios del s. XX. También versa del autodescubrimiento, de la sexualidad y del amor, de las relaciones sociales e íntimas y cómo tomar las riendas de la vida de uno mismo.

Las entradas para este acto están a la venta a 5 euros y 3 euros hasta el día anterior a la proyección. Las localidades se pueden adquirir en Centro Niemeyer (Avilés), Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y CITPA (Oviedo), en el teléfono 902 106 601 y en Liberbank – entradas (www.liberbank.es).