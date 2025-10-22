La Rula de Avilés cierra la costera de bonito con récord

La Rula de Avilés cerró la costera de bonito del norte con récord histórico al superar los dos millones de kilos, concretamente 2.030. ... 000. Esta cantidad supone un 43% más de capturas que el año pasado en cinco meses –desde el 12 de mayo al 20 de octubre– por parte de 70 barcos que realizaron 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones proceden de la cornisa cantábrica: flotas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

Estas cifras confirman la posición dominante de la Rula de Avilés en la costera de bonito, a la cabeza en subastas entre las nueve lonjas asturianas: Gijón, Tapia, Puerto de Vega, Luarca, Luanco, Candás, Llanes y Bustio, que registraron ventas de este apreciado túnido.

La primera subasta tuvo lugar el 12 de mayo con 525,50 kilos, procedentes de la embarcación 'Goienkale'. Y la última venta se produjo ayer lunes con 3.500 descargados del barco 'Itsas Lagunak'. De las descargas registradas en esos cinco meses, 1.820.000 kilos correspondieron a barcos de cacea y 210.000 a la pesca de embarcaciones de tanqueo. El día con mayor número de kilos descargados en las instalaciones pesqueras de Avilés fue el 14 de julio, cuando se produjo una subasta de más de 100.000 kilos procedente de nueve embarcaciones.

Comparando las capturas de este año con las de la costera de 2024, el año pasado se subastaron 1.420.000 kilos, mientras que este se han alcanzado los 2.030.000, lo que supone un incremento porcentual del 43% y 610.000 kilos más.

Todos estos datos fueron ofrecidos en rueda de prensa por el gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz. «Es difícil aventurarse a explicar los motivos de este crecimiento. Las zonas de pesca fueron similares a todas las costeras, siguiendo el ciclo migrador del bonito. Los bonitos entran en mayo en el Golfo de Vizcaya en busca de alimento, recorren toda la cornisa cantábrica y se van alejando por los cantiles de Francia hacia el norte, hacia la zona de Irlanda, donde los barcos de cacea suelen a finalizar la costera. Sí es cierto que este año ha sido muy bueno de bocarte, anchoa, chicharro pequeño, caballa, xarda pequeña... y al final por eso pudo quedarse el bonito tanto tiempo por aquí. ¿La temperatura del agua? Puede ser, pero no me quiero aventurar».

Aunque la costera pudo haberse ampliado más porque «a nivel estatal se ha consumido el 69% de la cuota total», los barcos ya se han retirado y «lo que pueda llegar ahora será excepcional».