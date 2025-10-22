El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ángel Muñoz ayer en la cancha de la rula de Avilés. PABLO NOSTI

La Rula de Avilés cierra la costera de bonito con récord

Superada la marca de los dos millones de kilos, la cifra supone un incremento del 43% respecto al año pasado y confirma la buena salud de la lonja de la ciudad

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:58

La Rula de Avilés cerró la costera de bonito del norte con récord histórico al superar los dos millones de kilos, concretamente 2.030. ... 000. Esta cantidad supone un 43% más de capturas que el año pasado en cinco meses –desde el 12 de mayo al 20 de octubre– por parte de 70 barcos que realizaron 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones proceden de la cornisa cantábrica: flotas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

