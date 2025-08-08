Salud prorroga los refuerzos en los centros de primaria de Avilés para aliviar la presión asistencial

Los usuarios del los centros de salud del centro de Avilés disfrutarán al menos hasta septiembre de los refuerzos implantados de manera puntual ... para aliviar la presión asistencial a la que deben hacer frente con una plantilla además menguada por las vacaciones. Así, la Consejería de Salud ha optado por mantener el equipo contratado el pasado julio de manera extraordinaria para reforzar la atención domiciliaria de carácter urgente. Estaba previsto que su labor finalizase el último día de julio, pero los responsables autonómicos observaron la necesidad de que pudiese continuar prestando servicio al menos durante el mes de agosto.

Este equipo está formado por una enfermera y un médico de refuerzo, que trabajan en horario matinal para atender a aquellos pacientes de las zonas de Sabugo, El Quirinal y La Magdalena que no pueden por distintas circunstancia acudir al centro de salud pero que necesitan la atención de un profesional de atención primaria.

Hasta ahora lo que sucedía era que un equipo de los que se encontraba pasando consulta debía interrumpir esta labor para desplazarse al domicilio. Esto acarreaba retrasar enormemente las consultas a los pacientes que ya se encontraban esperando, lo cual dificultaba mucho la labor de los profesionales además de incomodar a los usuarios. Con este nuevo equipo se ha resuelto este problema, que logra por una parte dar una respuesta más rápida a los pacientes domiciliarios y por otra agilizar las consultas que, de otra manera, sufriría importantes demoras.

También se mantienen las consultas vespertinas programadas en los centros de salud de mayor tamaño del área sanitaria

Esta medida ha sido muy bien acogida por los profesionales, que valoran que alivia la carga de trabajo de los médicos de familia y los equipos de enfermería ya que, sin ese equipo, son ellos los que deben atender las urgencias a domicilio. Y también ha servido para aliviar la carga de trabajo del personal de urgencias, ya que al incorporarse al turno tienen menos domicilios acumulados.

Por otra parte, también se mantiene la atención vespertina programada que ha venido prestándose de manera intermitente desde el verano pasado en función de la demanda. Ahora se están haciendo tardes todos los días en los centros de los centros de salud de mayor tamaño del área sanitaria: El Quirinal, Corvera, Sabugo, La Magdalena y Castrillón. «Se ha establecido atención programada en horario de tarde todos los días, y la atención que no puede esperar es atendida por un equipo formado por una enfermera del centro y un médico de refuerzo», asegura la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Otro de los refuerzos que se ha puesto en marcha este verano para dar cobertura a las vacaciones del personal es del departamento administrativo. Aquí también se han contratado refuerzos que van rotando por los diferentes centros de salud en función d e las necesidades, pero bajo el paraguas de un mismo contrato, lo que facilita la gestión.