El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El refuerzo para urgencias dmiciliarias se centraliza en El Quirinal. PABLO NOSTI

Salud prorroga los refuerzos en los centros de primaria de Avilés para aliviar la presión asistencial

La medida, que se había implementado durante el mes de julio, se ha prorrogado al menos hasta el próximo mes de septiembre

Ruth Arias
Fernando Del Busto

Ruth Arias y Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Los usuarios del los centros de salud del centro de Avilés disfrutarán al menos hasta septiembre de los refuerzos implantados de manera puntual ... para aliviar la presión asistencial a la que deben hacer frente con una plantilla además menguada por las vacaciones. Así, la Consejería de Salud ha optado por mantener el equipo contratado el pasado julio de manera extraordinaria para reforzar la atención domiciliaria de carácter urgente. Estaba previsto que su labor finalizase el último día de julio, pero los responsables autonómicos observaron la necesidad de que pudiese continuar prestando servicio al menos durante el mes de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10

    Verano negro en Asturias por muertes atribuibles al calor: 41 desde junio, casi cuatro veces más que el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Salud prorroga los refuerzos en los centros de primaria de Avilés para aliviar la presión asistencial

Salud prorroga los refuerzos en los centros de primaria de Avilés para aliviar la presión asistencial