Santiago Segura rueda la comedia familiar 'A todo tren' en La Peral Más de 150 personas integran un equipo de grabación que ayer inició la filmación en Illas y que mañana tiene previsto trasladarla a Avilés Los camiones del rodaje han tomado la pequeña localidad de La Peral, en Illas. / MARIETA C. DEL RÍO / BOQUERINI AVILÉS. Martes, 2 marzo 2021, 01:18

Han querido llevarlo en secreto, pero un equipo de rodaje de cine, de un título que además está llamado a ser el gran estreno del verano, no pasa desapercibido. Por eso ayer, y a pesar de la discreción que habían pedido a las instituciones, la noticia de que Santiago Segura estaba grabando en La Peral (Illas) voló por el municipio. Desde la productora, que conocen y entienden la expectación que genera el actor y director, piden a la gente que no se acerque hasta el set de grabación para evitar aglomeraciones en la actual situación de pandemia.

Más de 150 personas, entre plantel de actores y figurantes, cámaras y asistentes de todo tipo, rodaron ayer durante mañana y tarde en Los Llanos, en La Peral. Los más afortunados, como el cazaautografos Ander Azcárate, pudieron sacarse una foto con un Santiago Segura difícilmente reconocible, muy delgado y con peluca pelirroja.

La película que están grabando se llama 'A todo tren', una comedia familiar y la protagonizan un padre y un abuelo que llevan al hijo y nieto a un campamento de verano en Asturias. Cuando el tren arranca sin ellos y con los niños solos dentro, tendrán que hacer todo lo que esté en su mano para alcanzarlos. Mientras tanto, los pequeños van dando rienda suelta a sus travesuras sin cortapisa alguna.

La película se basa en una producción francesa que aún no ha podido estrenarse allí porque los cines están cerrados

Los dos adultos, de dos generaciones distintas, tienen que enfrentarse a sus propios problemas; Felipe, un abuelo imaginativo y mujeriego que nunca ha cambiado un pañal, y Ricardo, un padre hipocondríaco abrumado por la situación. Ambos intentarán alcanzar el tren nocturno donde dejaron a los niños solos.

En el reparto también están Luna Fulgencio, Sirena Segura (hija del cineasta), Diego García-Arroba 'El Cejas', Florentino Fernández y David Guapo, además de algunos 'cameos' con actores como Josema Yuste y Antonio Resines.

El guión lo firma Marta González de la Vega, habitual colaboradora de Segura ('Padre no hay más que uno', 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra', 'Sin rodeos'), y está basado en una producción francesa que todavía no se ha estrenado en el país vecino por culpa de la pandemia, ya que los cines llevan muchos meses cerrados.

Ayer, además del extenso equipo de rodaje, llegaron a La Peral unas cuantas vacas puesto que una de las escenas grabadas en la localidad de Illas recrea un anuncio comercial de la Central Lechera Asturiana.

El rodaje continuará mañana en Avilés, en una localización que no ha sido desvelada. De hecho, la productora está restringiendo al máximo el tránsito por el rodaje de gente externa al mismo debido a la pandemia.