Los turistas elevan el gasto y los días de estancia en Avilés

A la hora de viajar las posibilidades que ofrece un nuevo destino son tantas que muchos turistas realizan una lista de planes que hacer durante ... su estancia. Sin embargo, entre las excursiones, los monumentos imprescindibles o los lugares en los que comer no se encuentra, entre la mayoría, una estimación del gasto total en sus vacaciones.

El número de días que el turista se queda en Avilés este verano ha aumentado ligeramente y eso conlleva un mayor desembolso que, en muchas ocasiones, no se encuentra con un tope. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Manzano, de Tarrasa, que durante estos días se encuentra en Asturias descubriendo nuevos lugares como Avilés. «Vengo a la aventura», señala, con su cámara colgada al cuello y la ilusión de tener por delante seis días en los que no maneja realizar grandes planes. «Me alojo en una pensión y depende de cómo esté el tiempo veré qué hacer. El único gasto que he calculado es el del alojamiento, pero nada más», afirma.

Una filosofía similar a la de Liliana Crespo que estos días ha viajado desde Vigo hasta Avilés para conocer por primera vez la ciudad y otros rincones de Asturias junto a su hija Giselle. A pesar de que no se han fijado un tope para gastar en este viaje familiar, sí que se fijan en los precios para al final, hacer un cálculo que cuánto se han gastado. «Tenemos pensado visitas Covadonga, Gijón, Oviedo y Cangas de Onís. Lo único que hemos calculado es el hotel, pero el resto vas viendo precios y decidiendo. Lo importante es disfrutar», afirman.

En el otro extremo están quienes organizan su viaje por días y actividades. Así es el caso de Soraya Morgado y Vicent Peribáñez, de Lleida, que junto a sus hijas Chloe y Balu pasarán siete días en Avilés. La familia, que ya ha pasado unos días en Astorga, tiene la intención durante su estancia de visitar otras ciudades como Gijón u Oviedo, así como localidades como Luanco, Cudillero o Ribadeo ya que la situación de Avilés permite el desplazamiento desde el centro de Asturias hacia casi cualquier concejo.

Con la lista de todo lo que visitarán a lo largo de estos días, Soraya cuenta que «si diera una cifra exacta te mentiría pero con comidas, alojamiento y todo calculamos gastar unos 2.000 euros más o menos por las reservas que hemos hecho».

Pero no todo iban a ser visitas. El deporte supone durante estos meses un aliciente para que muchas personas conozcan la comarca. Azucena Berdonaba y Fernando Fatás, de Zaragoza, son el ejemplo de ello. Participantes de la XXIV edición del Trofeo ArcoAstur de tiro con arco que ayer se celebró en Trasona, pasan el fin de semana en Avilés junto a un grupo de deportistas de Zaragoza, Miranda de Ebro, Ponferrada y Lleida, entre otros. «Estaremos solo el fin de semana pero no solemos fijarnos un máximo. Gastaremos lo que se pueda».

Temporada de souvenirs

También hay quienes viajan «a gasto ilimitado» como es el caso de Flor María Fiestas de Galán y Víctor Galán, de Perú, que durante dos meses estarán en Avilés visitando a su hijo. «Como nos quedamos en su casa el único gasto que tenemos son los pasajes de ida y vuelta, que nos han salido por unos 3.000 euros», cuentan.

Las tiendas de souvenirs y productos asturianos no obstante, no notan un cambio en la forma de gastar de los visitantes. «Julio ha venido bien, lo normal, pero estoy satisfecho. Lo fuerte es agosto. A veces hay gente que gasta mucho y otros que entran 6 y se llevan una postal», dice José Martínez, de la tienda Todo Astur.

Roberto Ramos, de Tiza y Peonza, asegura que el verano «empezó despacio» pero con el Clesius fue animándose. «Apenas tenemos referencia de ediciones anteriores, pero debería ir un poquillo mejor», dice. La esperanza está puesta en agosto.