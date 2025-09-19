Paul Montiel es un venezolano de 54 años que tiene en Asturias, en Gijón, su segunda casa. Tras tocar varias veces fondo por las adicciones ... después de perder una pierna con 21 años al ser arrollado por un coche, se trasladó a España, vivió en la calle en Madrid y se agarró al deporte como tabla de salvación. Apodado 'El hombre de titanio' y con una energía desbordante, ahora da charlas motivacionales con su experiencia vital como ejemplo. Ayer estuvo en Avilés, dentro del festival DiversAvilés.

–Hay dos palabras subrayadas en su diccionario: perdón y aceptación.

–Sí, tienes que ser capaz de perdonarte a ti mismo, pero lo fundamental es que te aceptes. En cuanto lo haces, todo empieza a encajar.

–¿Si pudiera dar marcha atrás cambiaría algo de lo vivido?

–Nada. Me ha gustado tal como es. He llorado, he reído, he sido feliz, como dice la canción, a mi manera. Todo ha sido aprendizaje y he quedado vivo para poder ver a mis hijos crecer.

–Dice que era una persona de blanco o negro ¿Sigue sin haber grises en tu vida?

–Para lo bueno y para lo malo. El que es adicto es adicto toda la vida. Hoy en día soy incapaz de probar una cerveza porque yo no sé lo que va a pasar más adelante. Esa misma intensidad la pongo, sin ser una adicción, en el ejercicio y lo hago con mucha intensidad.

–¿Tiene miedo de volver a caer?

–No. No podría mirarme a los ojos ni a mis hijos otra vez. Ha costado mucho llegar hasta aquí como para cometer la gran tontería de volver a caer.

–Abrirse en canal como usted hace es difícil. ¿Es terapia?

–No. Yo lo hago porque es un tema tabú y me he dado cuenta que cuando voy a alguna conferencia me llega gente aparentemente con una vida brillante, porque todo lo que pones en las redes es bonito, y están hechos un caos por dentro. Entre ellos, gente con dinero. A esos los llamo yo 'pobres ricos' porque parece que tienen todo, pero son adictos a la cocaína, por ejemplo. Cuando tocas ese tipo de temas, tú ves la cantidad de personas que tienen problemas de adicciones, que normalmente son alcohol y droga, y también depresiones. Yo hablo de estos temas con toda la intención del mundo, para que puedan salir y pedir ayuda y cada cual a su manera coja su rumbo y trate de rescatar su vida.

–¿Cómo es su disciplina?

–Me levanto a las 4.30 de la mañana, ducha de agua fría, meditación, ejercicio 6.30 hasta las 10 horas, llego a la casa y a mis actividades personales.

–¿El próximo reto?

–Estamos haciendo muchas cosas. Tengo 25 conferencias en Latinoamérica el año que viene y en Estados Unidos también pensamos en hacer una gira y lo del remo. Voy a volver a intentar clasificarme como paralímpico para Los Ángeles 2028. A ver si lo logramos a los 58 años. También voy a competir en marzo en la categoría physique de fisioculturismo con Pablo Álvarez. Porque las horas fuera del gimnasio son las más difíciles y necesito disciplina. Tengo un poco descuidada mi alimentación, que es el 80% de lo que consigues.

–¿La meditación no le ayuda a conseguir esa disciplina?

–No. La meditación me ayuda a conseguir un equilibrio espiritual. A meterme en el presente, junto con la respiración. Lo hago todas las mañanas para ordenar mi cabeza y organizar mi día.

–¿Es necesario pararse a pensar y reflexionar?

–A buscarle orden, a buscar un por qué y un para qué porque si no tienes un sentido el remolino va a estar todo el tiempo. Yo no creo en el destino sino que lo hace cada quien con sus decisiones. Está en tus manos darle la vuelta al destino.

–Y respecto a la comida...

–Yo no me organizo bien. Amo el dulce. Ese tipo de ansiedad yo la manejo por ahí y si destapo un helado ahí sale mi personalidad adictiva. No es una cucharada, es el pote.