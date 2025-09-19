El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paul Montiel, ayer, en la Casa de la Cultura. PABLO NOSTI

Paul Montiel Autor del libro 'Hombre de titanio'

«A la vida hay que buscarle un por qué y un para qué»

Ejemplo de superación, demuestra en DiversAvilés que con coraje y determinación se puede salir adelante

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Paul Montiel es un venezolano de 54 años que tiene en Asturias, en Gijón, su segunda casa. Tras tocar varias veces fondo por las adicciones ... después de perder una pierna con 21 años al ser arrollado por un coche, se trasladó a España, vivió en la calle en Madrid y se agarró al deporte como tabla de salvación. Apodado 'El hombre de titanio' y con una energía desbordante, ahora da charlas motivacionales con su experiencia vital como ejemplo. Ayer estuvo en Avilés, dentro del festival DiversAvilés.

