La Vuelta a Asturias fue recuperada en Avilés

La Vuelta Ciclista a Asturias tuvo su irrupción en 1925, siguiendo la estela de otras competiciones similares que existían en otras provincias españolas. Con gran esfuerzo económico, organizativo y de medios se pudieron celebrar cuatro ediciones en esa década de los años veinte del pasado siglo, hasta 1928, inclusive. A partir de ahí se produjo un apagón que iba a durar diecinueve años. Corría el año 1947 cuando los grandes aficionados a este deporte en Avilés procedieron a recuperar esta singular competición.

La mayor razón de peso era el hecho de que el Comité Regional número 8 de la Unión Velocípeda Española (tal como se denominaba por entonces a la federación nacional de este deporte) tenía su sede en nuestra ciudad, y al frente se encontraba una de las figuras más emblemáticas del deporte asturiano del siglo XX como fue don Ramón Fernández-Arenas 'Ralla'.

El promotor del fútbol avilesino era también un apasionado del ciclismo. No en vano, impulsó y participó directamente en 1904 en la construcción de las pistas de El Carnero, en cuyo espacio se practicaba no solo el deporte de las dos ruedas, sino también el motociclismo. Tras la Guerra Civil, fue requerido por los responsables deportivos del Movimiento para hacerse cargo federativo de esta práctica física, algo que aceptó con un gran sentido de responsabilidad. De hecho, era el hombre idóneo para esa faceta en ese momento.

Ramón Fernández-Arenas se rodeó precisamente de hombres de su confianza para su cometido, y asentó la sede regional de la Unión Velocípeda Asturiana en Avilés. A su cargo presidencial hubo que unir otros seis nombres reconocidos. Estos fueron los casos de Manuel Valdés Valdés (vicepresidente); José María García Hevia (secretario); Sixto Rodríguez del Valle (tesorero); Ignacio Menéndez Trabanco, Eugenio Rodríguez Súárez y Faustino Suárez Díaz (vocales).

La recuperación de la Vuelta Ciclista a Asturias iba a conllevar varias novedades. La primera fue la mencionada organización federativa, que sustituía al Club Ciclista Gijonés en tal menester, en aquellas rondas de los años veinte. Pero también hubo que resaltar el hecho de que fueron veintiocho los ciclistas que se animaron a participar en la competición, disputada entre los días 21 a 25 de agosto, con diez etapas a disputar, a razón de dos diarias.

El toque avilesino se hizo patente en el diseño del propio recorrido, ya que la primera etapa de la ronda regional tuvo inicio en Avilés, con llegada en Navia, tras recorrer cien kilómetros y triunfo de Emilio Rodríguez, después de un claro protagonismo de los pinchazos de los corredores por una carretera sin asfalto, siendo víctimas de ello los Fombo, Laguna, Angelín, Roldán, Mieza y Pastor. A ello hubo que sumar cuatro bajas por abandono en el trayecto, entre los cuales figuró el portugués Pinto Alvez y la de Panadeiro, este último como consecuencia del brusco viraje que realizó en La Caridad para evitar arrollar a un niño, lo que no impidió que los dos cayeran al suelo y el ciclista sufriera una fractura de clavícula.

En la última, disputada el 25 de agosto, tuvo salida en Corias de Pravia y final en Avilés, etapa que se la llevó el gran Delio Rodríguez, hermano de Emilio. Emotiva fue también la etapa del día 22 de agosto, en la que los ciclistas visitaron en Tineo la tumba de Benito Iglesias, ciclista que había fallecido cuatro días antes al sufrir un desvanecimiento a su llegada a la línea de meta en una carrera en la zona.

Y hablando de familia, se dio la nota curiosa de la participación en la Vuelta a Asturias, de los cuatro hermanos Rodríguez Barros. A los citados Emilio y Delio, se unieron Pastor y Manuel. El primero de ellos, Emilio, fue el vencedor final de la carrera asturiana, por delante de Senén Blanco y del gijonés Senén Mesa. El resto de clasificados por orden fueron: Torre, Manuel Rodríguez, Fombona, Morán, Enrique Laguna, Luis Sánchez, San José, Pastor Rodríguez, Manuel Goy, Santos Roldán, José Sánchez, Luis Fernández, Ángel Menéndez, Delio Rodríguez, Argimiro Blanco e Isidro López, quienes fueron los que completaron la competición.

En la recuperación de esta Vuelta a Asturias de 1947, el propio Comité Regional de la Unión Velocípeda hizo un llamamiento público para que otra entidad les tomase el relevo para futuras ediciones. Inicialmente no tuvo éxito, y de ese modo no se pudieron celebrar las pruebas previstas para 1948 y 1949. No fue hasta 1950 el momento en el que se produjo una nueva recuperación, a cargo del diario La Voz de Asturias, con idéntico resultado, puesto que tras una nueva edición se producía otro parón bianual.