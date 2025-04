'Maddalenas' que toman el rostro de las mujeres del arte

Algunas miran al espectador, otras al cielo, otras cierran los ojos en escorzos imposibles. Son las 'maddalenas' de Juan Francisco Casas (La Carolina, 1976), un ... artista reconocido por las figuras hiperrealistas que salen de su bolígrafo 'Bic' y que hasta el 1 de mayo inundan las paredes de Llamazares Galería.

La técnica «es lo que más llama la atención», reconoce el artista, que ha hecho de la tinta azul su seña de identidad. «Yo trabajaba siempre con imágenes cotidianas, con fotografías que tomaba con cámaras compactas», cuenta. «Me parecía que era coherente trabajar con algo que también fuera del día a día, una herramienta que no está pensada para la práctica artística».

Una vez traspasada la primera barrera, la del asombro, queda la expresividad de unos rostros, siempre femeninos, que son perfectamente reconocibles, pues el artista ha tomado por modelos a mujeres reales a las que primero captura con su cámara. «Mi fotografía es particular porque no requiere de un estudio o de una instalación determinada. Son gente que me rodea, de mi entorno, con la que colaboro y con la que también hago un intercambio de ideas. El trabajo es prácticamente conjunto entre las personas retratadas y yo», explica. De hecho, todas estas mujeres son, además, compañeras de profesión, mujeres del mundo del arte a las que el artista ha querido dar un protagonismo especial.

Es un ejercicio de reivindicación, una llamada de atención sobre las desigualdades del sector. «El mundo del arte es muy complicado vengas de donde vengas», explica. «Pero si eres mujer, es especialmente hostil. Para mí era una manera de reivindicar la fuerza y la resiliencia que se requiere siendo mujer en este sector».

La fuente de inspiración es, precisamente, otra mujer del mundo del arte, la maestra del barroco Artemisia Gentileschi. Tras doce años de investigación en torno a la figura de sus 'maddalenas', el artista tenía prevista una exposición en 2020 que tuvo que ser aplazada debido al confinamiento. «Le pedí a un par de amigas que me mandaran fotos un poco simulando ser la 'Maddalena' de Artemisia Gentileschi, que también era una mujer penitente, aislada. Era coherente con el momento que estábamos viviendo». Y a partir de ahí, se gestó el proyecto que ahora ve la luz en la galería gijonesa '(Noli) me tangere', ya con fotografías tomadas por el propio artista. «Artemisia siempre trabajaba representando mujeres heroicas, poderosas y significativas. Y la 'Maddalena' es un personaje que se ha recuperado desde un punto de vista feminista», lo que hace que esta muestra esté aún más cargada de significado.

Las 'maddalenas' de Artemisia Gentileschi eran melancólicas, tenían la mirada perdida y el gesto doliente. «Pecadora, arrepentida, enamorada, endemoniada, independiente», reza el catálogo de la exposición. Rasgos que han tomado los rostros de sus compañeras para hablarnos de una desigualdad que se perpetúa en el tiempo.

Pero no es la primera vez que el artista se embarca en la misión de representar rostros de mujer. «Siempre me ha interesado la feminidad», explica. «Y también colaboro mucho más a gusto con ellas. Para mí es como más natural».

A unas semanas de clausurarse, Casas se muestra satisfecho por la acogida que está teniendo su trabajo en una ciudad que mira a los ojos de sus retratadas por primera vez, pero que confía en que no sea la última. De momento, aquellos que todavía no se hayan dejado seducir por sus 'maddalenas', tienen hasta el próximo 1 de mayo para hacerlo.