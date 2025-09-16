El «cóctel» con el que la Ópera de Oviedo quiere conquistar Su director Celestino Varela explica en el Aula de Cultura los criterios de la selección de títulos y la apuesta por la producción propia

Cristina Del Río Avilés Martes, 16 de septiembre 2025, 21:18 Comenta Compartir

La temporada de la Ópera de Oviedo acaba de empezar y con el sabor de las buenas críticas recibidas por el 'Hänsel y Gretel' aún muy presente, su director Celestino Varela, el director de escena de esta primera ópera Raúl Vázquez y Rubén Díez, el director de orquesta de 'Carmen', el título que cerrará la temporada, han explicado en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS algunos de los entresijos detrás de cada producción y, sobre todo, cómo se elabora un programa que satisfaga el gusto de todos y dé cabida a un poco de innovación. «Hay que saber en qué ciudad estás, los gustos, hay que probar cosas nuevas y también procurar que haya un equilibrio en la taquilla», señaló Celestino Varela. Por eso a él le gusta decir que los cinco títulos que componen la temporada son «una especie de cóctel», con un poco de todo.

Él también es el responsable de la apuesta por la producción propia. «A raíz del covid me planteé si apostar por producciones propias y por creadores como Raúl (Vázquez)», lo que significa «ir dando oportunidades a gente que se lo merece y aseguró que «estamos muy contentos con esa línea».

Las producciones propias permiten también obtener rentabilidad. Así, por ejemplo, 'Romeo y Julieta', una coproducción con ABAO Bilbao Ópera que fue planificada hace unos años, ya ha sido alquilada a Nápoles y tanto en la ciudad italiana como en la vasca ha tenido mucho éxito.

Raúl Vázquez explicó que en su trabajo como director de escena, no le gusta tener referencias anteriores, sino guiarse por su instinto y sus sentimientos. Sin embargo sí reconoce que su pasión y su formación en cine le influye y también que en su puesta en escena no elige «elementos bonitos superfluos» sino solo «los que cuenten algo». «Es algo inconsciente», reconoció.

Por su parte, Rubén Díez compartió que decidió junto a Emilio Sagi elegir la versión primigenia de 'Carmen', una obra maestra de Bizet que sin embargo en su estreno no tuvo la acogida esperada por los elementos recitativos, que luego se musicaron.

Valdedios, por el arqueólogo Iván Muñiz El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS repite este miércoles día 17 convocatoria con la conferencia 'Valdediós. El monasterio del agua. La nueva arqueología medieval en Asturias', a cargo del arqueólogo Iván Muñiz. Esta conferencia forma parte del Proyecto Cisterland sobre la arqueología perdida de los monjes blancos, que dirige el propio Muñiz y que está inspirada por los planteamientos de renovación del humanismo y de la arqueología. Será a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.