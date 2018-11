Catorce grupos, solistas y DJ's actuarán en el FICX The Electric Alley y The Nap darán el pistoletazo de salida a los conciertos del festival el viernes 16 en la Sala Memphis E. C. GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 00:36

Catorce grupos, artistas y DJ's llevarán las riendas musicales de las noches de la edición número 56 del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Los gaditanos The Electric Alley y los gijoneses The Nap serán los encargados de abrir el día 16 de noviembre una programación que contará con nombres internacionales como los mexicanos Carmen Costa, los británicos Mike Sánchez y Rainbreakers y la estadounidense Julie Rhodes. Un cartel que, como no podía ser de otra manera, también contará con nombres de la escena nacional como Fernández, Red Bombo, Juan Zelada y Atomic Zeros.

Como novedad en esta edición, tendrá lugar el Bingo Roke, un espectáculo de bingo y karaoke, presentado por Angelines Calas y Ferraya, con la actuación de los sevillanos Doppler y amenizado por DJ Luigi.

La fiesta de clausura, el sábado 24, contará, como en la pasada edición, con la iniciativa underground Bárbaro Chico Club, y todos los conciertos y fiestas se celebrarán en la Sala Memphis a partir de la medianoche con entrada libre hasta completar aforo.

Laboral Cinemateca

Eso, en cuanto al FICX, porque otra de las grandes iniciativas que giran alrededor del séptimo arte en Asturias, Laboral Cinemateca, acaba de informar de que los largometrajes 'Cantares de una revolución', del colaborador de EL COMERCIO Ramón Lluis Bande, y 'Lengua nativa', de David Castro, han sido los trabajos seleccionados en la tercera convocatoria de ayudas para proyectos cinematográficos asturianos de no ficción. Un total de doce creadores han concurrido a esta convocatoria y las puntuaciones otorgadas por el jurado a 'Cantares de una revolución' -un viaje a través de la música popular que cantó la revolución asturiana de octubre de 1934 que tendrá su estreno oficial en el FICX- y 'Lengua nativa' se han concretado en ayudas de 14.950 euros y 6.000 euros, respectivamente.