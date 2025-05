El festival In-Edit acoge el estreno en Asturias del documental 'Solo pienso en ti'

M. F. Antuña Gijón Lunes, 5 de mayo 2025, 13:07 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Se estrenó el año pasado y vuelve. El festival In-Edit, que alía a dos magníficos aliados, la música y el cine, desembarca en Gijón del 15 al 18 de mayo y lo hace con una programación importante, que acerca a Asturias por vez primera el documental 'Solo pienso en ti', que narra las peripecias vitales que se oculta tras la célebre canción de Víctor Manuel. Dirigido por Hugo de la Riva, el documental reconstruye la historia de amor de Mariluz y Antonio, dos personas con discapacidad que desafiaron la los estigmas y las convenciones del tiempo que les tocó vivir y construyeron una vida juntos. Es un himno a la inclusión y la tolerancia ese tema de Víctor Manuel, cuyo documental se podrá ver el jueves 15 (19 horas) en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Esta proyección, como todas las demás, será de acceso gratuito.

Este festival, que ha celebrado ediciones en Países Bajos, EE UU, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Portugal, Alemania, Holanda, Francia y Grecia, que nació en Barcelona en 2003, tiene en Gijón su única sede española más allá de la capital catalana.

Convertido en un referente mundial del cine documental, programa en Gijón 'Soundtrack to a coup D'État', del realizador belga Joahn Grimonprez (viernes 18 horas, Escuela de Comercio), una pieza que explora las conexiones entre la música, la política y los conflictos de poder durante la Guerra Fría. 'This is a film about The Black Keys', de Jeff Dupre (viernes 18, 21 horas, Escuela de Comercio) se adentra en la trayectoria del dúo de rock estadounidense formado por Dan Auerbach y Patrick Carney.

Al día siguiente, se podrá ver 'Scream of my blood: A Gogol Bordello Story' (sábado 17, 12 horas, Antiguo Instituto), cinta dirigida por Nate Pommer y Eric Weinrib, que es un retrato de Eugene Hütz, líder de esa banda tan combativa como rockera, punkarra y folclórica. 'Mogwai: if the stars had a sound', de Antony Croook (sábado 17, 18 horas, Antiguo Instituto) propone una inmersión cinematográfica en el universo de la influyente banda escocesa Mogway. 'The Stones and Brian Jones', de Nick Broomfield ( sábado 17, 21 horas, Antiguo Instituto), que se adentra enla figura del fundador de los The Rolling Stones. No es tanto una biografía sino más bien una reflexión sobre el precio del genio y las tensiones internas que marcaron los inicios de la banda.

El cierre lo pone 'Elis y Tom: Había que ser contigo', de Roberto Oliveira y Jom Tob Azulay (domingo, 12 horas), una cinta que trata de ser un homenaje a la legendaria colaboración entre dos personajes icónicos de la música brasileña como con Tom Jobim y Elis Regina.

Habrá otras formas de música que trascenderán la pantalla, a través de las sesiones de dj en horario vermús dirigidas por los gijoneses Kairos y Antón Arrieta en el Zephyr Bar.

