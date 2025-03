«Shakespeare es un filósofo de la esencia humana»

Una comedia de Shakespeare que conduce a Verona y que fue escrita poco antes de que llegarán 'Romeo y Julieta' al papel y las tablas. ... El Palacio Valdés de Avilés acoge hoy el estreno absoluto de 'Los dos hidalgos de Verona', un montaje que dirige Declan Donellan y que pone en escena a un reparto muy coral para dar vida a esta historia. En ese elenco, Jorge Basanta, un actor curtido en mil batallas teatrales y también en pantalla, de 'Cuéntame' a 'Machos Alfa'. Con él en escena, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

-¿Qué tiene Shakespeare que su teatro es inmortal?

-Decía Harold Bloom que se inventó lo humano tal y como lo conocemos. Es un gran filósofo, una gran investigador de la esencia humana. Esto que conocemos de los celos, las pasiones, la venganza Shakespeare lo reinventa.

-¿Y qué tienen estos dos hidalgos veroneses?

-Es una comedia primeriza de Shakespeare. La escribe con 26 o 27 años y tiene una cierta candidez en la escritura y la temática, pero es verdad que avanza muchos de los temas que abordaría después: las mujeres que se convierten en hombres para conseguir un objetivo, estos bosques en los que desaparece cualquier atisbo de civilización y aparece la esencia humana de verdad, los hombres y las mujeres tal y como son, estas pasiones de amor y de amistad que no se sabe muy bien si es amor pasional o amistad fuerte, y todo pintado de una manera extraña. Shakespeare le pone una visión a todo particular. Donellan dice que es como cuando miras un cuadro de Goya y piensas: '¿Estos son así de verdad? Hay algo extraño por ahí'.

-Escrita antes que Romeo y Julieta. ¿Hay similitudes?

-Sí, anticipa temáticas de 'Romeo y Julieta', de 'Como gustéis'. Estos amores exaltados, estas amistades exaltadas ya están en 'Los hidalgos de Verona', pero es una comedia, y en 'Romeo y Julieta' acaban muy mal. Y estos dos hidalgos no acaban tan mal. Bueno, según se mire...

-Citaba a Donellan. ¿Palabras mayores trabajar con él?

-Es un maestro. Yo estoy diciendo que cada ensayo es una clase magistral, pero de verdad. No solo de interpretación de teatro, de Shakespeare, también de la vida. Es un hombre que está siempre en un estado de genialidad. Él es un profundo conocedor de la obra de Shakespeare y tiene una visión muy personal porque tiene una relación muy profunda con él.

-Y puestos a hacer un Shakespeare...

-Pues con el mejor. A mí hace años, su 'Noche de Reyes' me impactó y pensé: 'Me gustaría trabajar con este señor'. Algo que ves como imposible. Y mira. Es un orgullo. Entras en un universo que no es normal. Él tiene este análisis tan profundo que te hace ver Shakespeare de otra manera. Yo he visto otras caras de Shakespeare que no conocía.

-¿Por ejemplo?

-Él te cuenta de pronto que 'Romeo y Julieta' no va del amor como lo podemos entender, que pueden ser dos personas que solo se quieren a sí mismas y por eso acaban muertas, que no saben mirar al otro. Este tipo de análisis me da la vuelta a la cabeza. Es una mirada personal, pero con un convencimiento que te lleva a su terreno.

-¿Quién es usted aquí?

-Tengo tres personajes: hago de los padres, y el papel que más me ocupa es el duque de Milán, un tipo muy poderoso a quien traicionan y que se ve en una situación no esperable.

-Se antoja muy coral.

-Sí, estamos muy presentes todos. Todos tienen su protagonismo. Hasta el papel más pequeño tiene momentazo. Shakespeare no inventa personajes al tuntún para rellenar, sino que todos tienen un cometido importante.

-Y eso siempre es un gusto.

-No solo eso. Yo vengo de nuevo, pero parte del elenco ya había hecho cosas con Donellan y es una compañía muy compactada. Se ha formado una familia de verdad.

-¿Tiene buena salud el teatro clásico?

-Si son clásicos es por algo. Pero el teatro en general no va mal a pesar de los ataques. Somos el hermano pobre de todo, pero es que es en vivo y en directo y habla de nosotros mismos, así que siempre va a tener buena salud.

-¿En la tele le veremos?

-Tengo una peli de Marta Matute, un personaje pequeñito, y he hecho una aparición en una serie de Diego San José. Últimamente la tele se me resiste un poco. Esto es así. Somos muchos y se tienen que acordar de ti.