«La poesía es un asidero a la esperanza para hacernos soportable la vida» César Iglesias, en la librería Cervantes. / JUAN LLACA César Iglesias | Periodista y escritor El autor mierense presenta hoy en Gijón su nuevo libro, 'Suena la nieve' (Isla de Siltolá) en los Encuentros Poéticos Cálamo P. A. MARÍN ESTRADA OVIEDO. Miércoles, 6 noviembre 2019, 02:52

César Iglesias (Mieres, 1961) es un nombre clave de la poesía actual española a pesar de su breve obra publicada. Licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo y periodista de profesión, hoy presenta en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón (20 horas) su esperado nuevo libro, 'Suena la nieve', (con la prestigiosa editorial Isla de Siltolá) en los Encuentros Poéticos Cálamo. Una obra de lúcida madurez.

-Álvaro Valverde define su libro como una cartografía del dolor apoyada en la memoria.

-Es así. La escritura poética tiene esa capacidad de adentrarse en los territorios más crueles y a la vez es como la religión, un asidero a la esperanza para hacernos soportable la vida. En cuanto a la memoria, si no recordamos no somos y si esa experiencia no incluye el sufrimiento de los demás como algo vivido en tu propia carne, difícilmente puedes afirmar que perteneces al mundo que nos ha tocado vivir.

-¿Recordar que otros han sufrido ayuda a vivir? ¿Sería esa una de las funciones de la poesía?

-Si eres consciente de que el otro padece como tú tendrás más capacidad de ejercer la compasión. Si renuncias a la memoria estás renunciando a tu propia humanidad. Ya no vale la lección de que de los errores de la historia aprendemos sino que es la propia memoria, su verbalización, la que nos construye como seres humanos.

-En ese sentido ¿entiende una literatura sin implicación moral?

-Claro que no: la literatura o es moral o no es literatura. Hay una frase de Kafka que leí en Celan donde dice que hay que escribir como forma de plegaria: una invocación plural y a la vez ética. Es algo que está muy presente en los poemas de este libro.

-Como escritor ¿busca también ese yo plural en la complicidad de otros autores?

-No concibo la escritura de otra manera. Estoy de acuerdo con Adam Zagajewski en que el lector es un poeta que en algún momento renunció a escribir, pero que comparte el mundo que los otros evocan. Yo desde que era un 'rapazucu' escribí porque era un lector cómplice de lo que otros habían escrito.

-Sin embargo tardó en publicar.

-Siempre escribí, pero mi primer libro estuvo reposando mucho tiempo. La pulsión de ver tus trabajos editados la calmé de joven ejerciendo el periodismo. Creo que en poesía la juventud cuenta con un inmerecido prestigio. Hay evidentemente autores 'tocados por los dioses': Rimbaud, el Claudio Rodríguez de 'El don de la ebriedad', pero los grandes poetas se forman con experiencia y sabiduría, algo que solo da el tiempo.

-En 'Suena la nieve' habla de un mundo rural que muere, de los campos de concentración o la soledad de los conmovidos ¿es poesía social?

-No creo en ella. Pretendo hacer una reflexión ética sobre el duelo colectivo que vivimos. Hay también una intención de que hechos históricos se conviertan en referencias: especialmente en 'Trípticos de las alambradas', donde a través de tres creadores: Emmanuel Lévinas, Nicolas Muller y Olivier Messiaen he buscado -como en el resto de poemas- avanzar hacia una escritura de fortaleza ética que ayude a entender la realidad.