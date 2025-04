Manolo D. Abad vuelve a las librerías con un nuevo poemario, la segunda entrega de la trilogía del dolor nacida a raíz de la muerte ... de su madre. 'Si la música no fuera vida, estaría muerto' es el título de esta obra que presenta el sábado próximo en Kafka & Co. en Oviedo (13 horas).

–Un título elocuente.

–Uno debe buscar un buen título que represente el interior y que haga el libro atractivo. Hay mucha competencia y se trata de conseguir ese primer flash, esa primera impresión. Es una fusión entre poesía y música. Son dos variables que conjuban muy bien. Increíblemente la poesía no tiene en España mucho reflejo, es el 1,8% de todas las ventas de libros, y me parece increíble porque a la poesía vuelves una y otra vez si te gusta y te llega al corazón. Con la música pasa lo mismo: puedes volver a una canción en bucle. Esa es la conexión más notoria entre dos disciplinas culturales distintas, pero que tienen mucho que ver. En mi caso, en todos los libros, y este es el undécimo, siempre hubo alguna canción que daba título. La música a mí me sugiere. Y esa conexión en este libro se ha hecho más grande, se eleva al cubo.

–Le ha cogido gusto a la poesía.

–Este el segundo libro que ha surgido tras la muerte de mi madre en enero de 2021. Queda un tercero. Es como una trilogía del dolor. El primero fue 'Viendo cómo el mundo te deja atrás'. Son tres perspectivas distintas, el primero es ver cómo el mundo se aleja de ti y tú también de él, en este es la música como salvadora y sanadora de ese dolor y de esa soledad, y queda el tercero, dedicado exclusivamente a ella. A la muerte de mi madre la cabeza no me daba para la prosa, que requiere otro tipo de experiencia, incluso de plantemiento. Ya pasó el duelo y vuelvo a recuperarla, pero la poesía va surgiendo y en ese momento era el único asidero junto a la música.

–¿Cambia mucho la actitud a la hora de escribir narrativa o poesía?

–Es totalmente distinto. La poesía es muy espontánea. Siempre hablo de la conexión corazón, cerebro y bolígrafo. En cambio, la narrativa, tanto relato como novela, exigen otra actitud. La poesía surge.

–¿Es también más orfebre?

–En poesía a veces el poema brota, le das un tiempecito y dices 'qué bien' o no y empiezas a borrar y corregir. En cuanto a la prosa sí que le das más vueltas. Una vez que un relato lo has terminado hay que dejarlo macerar un poco. Es como en la cocina, hay que dejar el plato hecho reposando.

–Dice que vuelve a la prosa, cuéntenos en qué está trabajando.

–Ignacio Llope, que es un escritor y psiquiatra amigo, siempre me decía que tenía que hacer un libro de música. Y le di muchas vueltas a la estructura, a cómo contarlo, sobre todo para no ser convencional, no repetir lo ya hecho. ¿Cómo hacerlo? Se estructura en torno a los conciertos, en torno a los artistas y en torno a mi propia vida. Vas por una cuerda floja como un funambilista y hay que equilibrar diferentes términos. En eso estamos trabajando. Pero como soy un poco caótico, emocional y torrencial, creo que ahora que ya se ha publicado este último libro lo voy a acabar rápido.

–Vaya, que aburrido no está.

–El aburrimiento no existe en mi vida.