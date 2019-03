Amaia la vuelve a liar con su opinión sobre la canción de Miki Amaia y Alfred representaron a Eurovisión el año pasado. / Antena 3 La joven fue el año pasado a Eurovisión en compañía de su expareja, Alfred CARLA COALLA Jueves, 21 marzo 2019, 20:37

Fue la ganadora de 'OT 2017' conquistando al público con su talento, pero también por su espontánea e inocente forma de ser. Amaia Romero se ha ganado el cariño de todos con sus respuestas, tanto dentro de la Academia como fuera. De hecho, si comentadas resultaron sus opiniones sobre todos aquellos que la criticaron al hacerse con el libro 'España de mierda', no menos espectación originaron sus declaraciones tras pasar por Eurovisión y no quedar en muy buen lugar: «El puesto es un poco mierda pero estamos contentos», confesaba la cantante ante los medios de comunicación.

En esta ocasión, la respuesta de la joven ha llegado también a través de una entrevista en la que ha confesado que «no me gusta mucho la canción, pero le deseo suerte a Miki», refiriéndose a 'La venda', el tema elegido por el público para que el concursante de 'OT 2018' represente a España en el Festival de Eurovisión 2019. «No es mi rollo y no me engancha» ha matizado, al tiempo que ha asegurado que el motivo de que no acudiera a la preselección eurovisiva fuera que «después de lo mal que quedamos el año pasado, no me siento nadie como para pasar el testigo», y no por no encontrarse con su expareja sentimental, Alfred, como se comentó.

El caso es que el comentario de Amaia Romero sobre la canción de Miki no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales, que se han vuelto a hacer eco de sus palabras en clave de humor.