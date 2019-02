«Esto es una carrera de fondo» Miriam Rodríguez, en El Corte Inglés de Oviedo, delante de todos sus fans antes de empezar la firma de discos. / FOTOS: ALEX PIÑA Miriam Rodríguez, la 'leona' de 'Operación Triunfo 2017', causó furor en Oviedo, donde firmó centenares de ejemplares de su álbum de debut, 'Cicatrices' JESSICA M. PUGA Viernes, 8 febrero 2019, 00:21

Miriam Rodríguez (Puentedeume, La Coruña, 1996) está «muy contenta», y se le nota. La 'leona' de 'Operación Triunfo 2017' lidera las listas de ventas y está inmersa en una 'supergira' por todo el país que el 17 de mayo la acercará al Teatro de la Laboral de Gijón. Sus fans asturianos la pudieron disfrutar ayer en El Corte Inglés de Oviedo, adonde la tercera finalista del concurso acudió para firmar discos de su debut, 'Cicatrices'. Centenares de 'fans' hicieron cola durante horas para poder compartir unos minutos con ella: «Estoy donde estoy y tengo lo que tengo gracias al público. No puedo sentirme más agradecida», asegura. Y venga a firmar.

-Para 'Cicatrices' ha hecho un ejercicio total de introspección. ¿No le asusta abrirse tanto?

-Asusta un poco, pero para mí fue una especie de autoterapia, una catarsis de todo lo que había vivido. La manera de llegar, o así lo entiendo yo, es abrirse. Cuando eres autora, te enfrentas a mostrar, pero sin la necesidad de explicar de qué van las canciones exactamente. Creo que es bueno que cada uno haga suyos los temas y se los lleve a su situación personal.

-En 'Operación Triunfo' no lo hizo, sobre todo al principio. ¿Por qué?

-Estaba en un 'reallity', con una importante carga musical, sí, pero un 'reallity', y no estaba mentalizada para vivir esa parte ni para estar rodeada de 45 cámaras todo el día. Mi obsesión era mantenerme dentro del concurso, trabajar, evolucionar y aprovechar la experiencia, y eso provoca que desaparezca tu lado más natural, más de estar en casa y, a fin de cuentas, el que la gente del 24 horas quiere ver. Por suerte, a la mitad del programa me empecé a soltar un poco porque me di cuenta de la situación. Los profesores me ayudaron.

-Hay concursantes de otras ediciones que, no es renegar, pero sí recuerdan con distancia su paso por 'OT'. ¿Será su caso?

-No, para nada. Cuando te presentas, eres consciente de que vas a entrar en un sitio en el que te van a poner retos. No me favorecieron ni la mitad de los temas que me pusieron, pero aprendí mucho de eso. Tuve la suerte de llegar a la final habiendo aprendido de todos los retos marcados. Te tienes que quedar con que es un juego y que conoces a gente maravillosa. Es que nadie ha ido a llamarte a tu casa, sino que has sido tú la que decide meterse ahí, con sus consecuencias buenas y malas. Todo lo que tengo hoy, si mi vida dio un giro de 180 grados, es gracias a 'OT', así que estaré eternamente agradecida.

-Pudo seguir algo de la última edición, incluso visitó a los chicos. ¿Cómo los vio?

-Las comparaciones son odiosas y la última fue una edición que no tenía nada que ver a la nuestra. Pasó muy poquito tiempo entre ambas, pero los siguientes dieron otra perspectiva del programa. El equipo de 'casting' es muy bueno y consiguió eso precisamente, perfiles totalmente diferentes. En lo musical, todos son innegablemente muy buenos.

-¿Tendrán el éxito de su edición?

-Eso nunca se sabe, se irá viendo. Todo es muy cambiante; nadie tiene una bola de cristal en su casa. Les deseo lo mejor, son muy talentosos. Con trabajo, esfuerzo y dedicación todo se consigue, antes o después.

-Su carrera no acaba. Menuda gira. ¿Cómo lo está viviendo?

-Era lo que llevaba buscando muchos años, así que no me puedo quejar. Hay que aprender a disfrutar de lo que está pasando. Tengo suerte de estar viviendo esto con un equipo maravilloso. Estamos acabando de tocar en las salas y pronto empezaremos en teatros, y volveremos a Asturias.

-¿Y si el futuro no fuera bueno?

-Es inevitable pensar en el futuro cuando te dedicas a esto porque siempre estás aspirando a más y tienes en la cabeza que la gente genera unas expectativas. Esto es una carrera de fondo que nunca termina y que tendrá momentos buenos y malos. Hay que mantenerse fiel a lo que quieres, trabajar y no dejar de reinventarte.