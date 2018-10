Coque Malla: «Tenemos que darle collejas a la derecha antigua y petarda» El cantante Coque Malla. / E. C. El cantante, que actúa este viernes en Avilés, recomienda a los partidos políticos «más sentido del humor» tras su polémica con Vox ELCOMERCIO.ES Martes, 30 octubre 2018, 17:37

Es una de las canciones que seguramente sonarán este viernes en el auditorio del Centro Niemeyer, en Avilés, pero también fue una de las que se escucharon durante la puesta de largo de cara a las elecciones de Vox en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Se titula 'No puedo vivir sin ti', y a su autor no le ha gustado nada que la usasen en ese contexto. Coque Malla explicó poco después a través de sus redes sociales a la formación de ultraderecha que la canción en cuestión no está dedicada a la cocaína «como cree media España». Se trata, explicó, de una historia sobre «una relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos».

De manera irónica, aunque dejando claro su malestar, el músico celebró pues que en la formación política «por fin hayan abierto sus mentes y abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente», les dijo. Y es que el partido de Santiago Abascal se ha declarado contrario al matrimonio homosexual y a la celebración de las fiestas del Orgullo Gay.

A pocas horas de su paso por Asturias, el que fuera líder de Los Ronaldos, habló hoy con EL COMERCIO sobre el asunto. «Eso que se dice desde la derecha antigua y petarda es una cuestión de ignorancia. Si se pegan cuatro viajes por el mundo, se leen cuatro libros, visitan dos museos, y ven dos pelis antiguas, se les quita la tontería. Tenemos que reaccionar, tenemos que darles collejas«, explicaba para contextualizar su comentario. »Eso fue lo que dije, nada más. Deberían tomárselo con más sentido del humor, y es algo que los políticos no saben hacer«, lamentaba. Y no hablo solo de derecha y ultraderecha, también de izquierda. Los políticos desconocen el sentido humor y la ironía», lamentaba.

