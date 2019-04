Aitana se sube al Gijón Life Aitana, exconcursante de 'OT', actuará en el Gijón Life. La exconcursante de 'OT', Monsters of rock y Vermic se suman al festival musical del verano gijonés JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Lunes, 29 abril 2019, 21:14

Gijón Life va tomando forma.La exconcursante de 'Operación Triunfo', la cantante Aitana Ocaña, es la última incoporación al festival musical del verano gijonés, una iniciativa que nació el pasado año y que repite. Desde que esta joven salió hace un año del programa televisivo se ha convertido en todo un fenómeno.De hecho, su primer trabajo discográfico, 'Trailer', ha logrado ya un doble disco de platino.

Aitana llegará al escenario gijonés el 26 de julio para cantar algunos de sus temas más conocidos.Aunque si uno destaca por encima del resto es 'Lo malo', una canción que le ha deparado éxito tanto en España como en el extranjero. Will Simms yJess Morgan son los responsables de esta pieza urbana, que ha logrado ser el número 1 en plataformas como 'Spotify'. Las entradas, que salen el jueves a la venta, tendrán un precio de 28 euros en general y 60 las del espacio 'Golden ring'.

No es el único nombre nuevo que se suma al GijónLife. El día 20 de julio varias bandas tributo se sumarán al espectáculo Monsters of rock. Bond Scott Band –tributo a AC/DC–, Midnight Riders –Bon Jovi–, Metalmanía –Metallica– y Gansos Rosas –Guns and Roses– serán las bandas que hagan del rock el protagonista de la noche. Las 1.000 primeras entradas para este concierto tendrán un precio de 15 euros.A partir de ahí, 20.

La nueva tanda de conciertos confirmados se completa con Vermic, una jornada de conciertos electrónicos que se desarrollará el 28 de julio de 13.30 a 1.30.El precio de la entrada será de 10 euros para los primeros 500 pases y de 20 para el resto. La lista de confirmados se completa con PabloLópez, Raphael, 'OT 2018', Ara Malikian, Manuel Carrasco e Izal.