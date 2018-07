«Me gustaría hacer un dúo con Beyoncé» Diego 'El Cigala'. / E. C. El artífice de 'Lágrimas Negras' celebrará este jueves en Oviedo con su público asturiano los quince años del disco que lo encumbró Diego 'El Cigala' Cantaor A. VILLACORTA OVIEDO. Martes, 17 julio 2018, 00:17

Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 1968) no se llama Ramón. Es, para el arte, Diego 'El Cigala' y llega este jueves a Oviedo con la gira '15 años de Lágrimas Negras', el álbum que incluso para él «fue toda una sorpresa» y que lo acercó al gran público. Con su inconfundible voz rasgada y sus aires de gitano viejo, 'El Cigala' promete que «la gente que se acerque al concierto lo va a gozar recordando grandes temas de ese disco que marcó un antes y un después» en su carrera.

-¿Cómo se presenta el verano?

-No se puede presentar mejor. Llevamos haciendo conciertos por Europa junio y julio y en agosto vamos hacer un show cada dos días. Desde Huelva hasta Galicia. Las vacaciones las dejaremos para septiembre y una vuelta por Argüero, al restaurante El Verano, no me gustaría perdérmela.

-Veo que conoce bien Asturias. -Asturias es una seña de identidad de este país. Tengo grandes amigos que un día salieron de esta bendita tierra para cruzar el charco. Me encantan sus gentes y su gastronomía.

-¿El público asturiano es flamenco, tiene compás?

- Si hay algo que tiene el flamenco es que no entiende de geografía. El flamenco es universal. O lo sientes o no, da igual de dónde vengas.

-¿Y lo de las juergas flamencas hasta las tantas es verdad o leyenda?

-(Risas). Hoy (por ayer) baila 'Farruquito' en Madrid y la cosa no pinta nada mal.

-Es Diego como resultado de una disputa familiar entre su padre y su tío ante la pila bautismal.

-Mi tío quería que me llamase Ramón y así me bautizaron, pero mi padre quería que me llamase Diego y con este nombre me quedé.

-¿Y 'Cigala'?

-Me lo pusieron porque yo de joven no paraba y decían que me movía más que una cigala (Risas).

-Ha titulado su último trabajo 'Indestructible'. ¿Así se siente?

-'Indestructible' fue uno de los temas que eligió mi mujer, Amparo, para mi disco de salsa. No, no me siento indestructible, pero sí con mucha fuerza y muchas ganas.

-Su pérdida supuso un golpe enorme y, sin embargo, no canceló el concierto que tenía poco después... ¿De dónde saca el coraje cuando vienen mal dadas?

-Fue una experiencia durísima, pero fue la propia Amparo la que me hizo prometer que no cancelaría. Hoy las fuerzas me la dan mis hijos. Eso es lo más grande que me ha dado la vida, pero también la música, que es la que me alimenta el alma.

-¿Ser sobrino de Rafael Farina imprime carácter?

-Farina ha sido y es uno de los grandes, una referencia y siempre una fuente de inspiración. Para mí, es un orgullo pertenecer a esta estirpe tan gitana y tan flamenca.

-Un flamenco con nacionalidad dominicana. ¿Tiene algo que ver con los impuestos?

-Fijar mi residencia en la República Dominicana también fue idea de Amparo. Trabajamos mucho en América y los viajes se hacen muy pesados desde allí. El clima es estupendo y es un magnífico lugar para descansar. Era una opción muy adecuada para poder criar a nuestros hijos y estar más cerca de ellos.

-¿Está al día en política española?

-Si te digo la verdad, no estoy nada al día de la vida política. Viajando todo el año por todo el mundo, es difícil.

-Los gitanos vuelven a ser perseguidos en algunos lugares... ¿España sigue siendo racista?

-Es un país maravilloso y un ejemplo de convivencia para muchos.

-Ha hecho casi de todo: desde encargarle un vídeo erótico a Esteso hasta doblar 'Toy Story'. ¿Le queda algún capítulo pendiente?

-Un disco cantando a México.

-¿A quién admira?

-Es imposible nombrarlos a todos en el plano musical. Sin embargo, para mí son una fuente de inspiración personajes como Ghandi o Martín Luther King, que son un ejemplo de vida y tolerancia.

-Y, puestos a soñar, ¿con quién le gustaría hacer un dueto?

-Con Marc Anthony o con Beyoncé.