«Siento que lo mejor está por llegar, tengo todo por hacer»

AIDA COLLADO GIJÓN. Sábado, 16 de noviembre 2019, 01:00 Comenta Compartir

Cuando de niño veía a su padre besar a una mujer en pantalla, Ernesto Alterio se liaba a patadas con el televisor. Así que en vez de una certidumbre impepinable y absoluta, genética, lo que sentía cuando le preguntaban si quería seguir sus pasos -los del reconocido actor hispano argentino Héctor Alterio- él solo sentía rechazo. Pero pasaron los años y la atracción por las tablas se fue abriendo paso hasta que confesó su deseo durante años latente de convertirse en actor a su tía. Ayer, un par de goyas más tarde, volvía a Gijón el día inaugural del Festival de Cine -del que fue jurado en el pasado- para recoger el Premio Nacho Martínez en el Teatro Jovellanos. Y, unas horas antes, se puso a disposición del respetable en un encuentro en el que respondió a preguntas sobre cine y mucho más.

«Siempre estoy tan metido en lo que hago que se me olvida que tiene repercusión y siempre me sorprende cuando me llaman para estas cosas. A este festival le tengo cariño, lo conozco en profundidad y con Nacho coincidí en una peli de Gonzalo Suárez, 'Mi nombre es sombra'. Él es uno de mis referentes. Me hace mucha ilusión recibir este premio», adelantó ante el público reunido al mediodía en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Allí habló también de su última película, 'Ventajas de viajar el tren', dirigida por Aritz Moreno, que hoy se proyectará en un pase especial del festival y que en palabras de Alejandro Díaz Castaño «es una de las mejores películas de género que se han hecho en España». «Es -confirmó Alterio- una apuesta muy valiente por parte del director. Tiene que ver con él... y tiene mucho valor en los tiempos del cine a la carta. Hizo lo que le salió del corazón, adaptó una novela que le decían inadaptable. Da gusto que la gente la reciba bien. Confirma que no todo está perdido», se alegró.

Menos mal, porque a Alterio, confesó, aún le queda «todo por hacer». Lejos de sentirse satisfecho, siente que «lo mejor aún está por llegar. Todavía me siento como el chaval que ganaba 300 pesetas en el Orán».

Charló con los asistentes del futuro del audiovisual, transformado ahora por plataformas como HBO. «Es innegable que está cambiando todo el escenario. Se ha revitalizado el mercado, siento que es un momento de cambio en el que todavía se está buscando la fórmula», reflexionó. Tendente a «no aferrarse a las cosas, sino a dejar que lo nuevo se desarrolle», sí reconoció cierto «miedo» a que la profesión se convierta «en una fábrica de churros donde el volumen vaya en detrimento de la calidad». Pero todo está por definir: «A lo mejor, hace que se revalorice el hecho de ver una película en el cine, vivir una experiencia con gente que no conoces, que tiene que ver con lo humano». Y de lo humano, de sus futuros proyectos, de sus presentes desvelos y hasta de sus pasadas experiencias en los chigres siguió hablando con los gijoneses.