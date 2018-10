OT 2018: Responde a las quejas de los espectadores con un cambio en el programa Los concursantes se preparan para la gala 6. / Tve1 A partir de la gala del miércoles, las canciones en inglés estarán subtituladas CARLA COALLA Martes, 30 octubre 2018, 10:33

Si hay algo por lo que se viene caracterizando 'OT 2018' es por marcar un antes y un después en el concurso de talentos. Tanto los concursantes como las polémicas que vienen apareciendo se han convertido en seña de identidad de una edición de Operación Triunfo cuyo grito de guerra refleja perfectamente el carácter que vienen demostrando. Por ello, el programa ha optado por responder a las quejas de los espectadores introduciendo un cambio en una de las partes fundamentales de la emisión.

Así lo ha confirmado Laura Feyto, responsable de accesibilidad de TVE, en el programa 'RTVE Responde' de La 2, un espacio que recoge las quejas que los espectadores hacen llegar a la cadena a través del defensor de la audiencia. A partir de la gala del próximo miércoles día 31 de octubre las canciones en inglés aparecerán subtituladas en la pantalla en 'OT 2018', un cambio en el programa que supone una novedad, ya que esto no se ha hecho antes.

En la próxima gala de 'OT 2018', en la que las quejas de los espectadores serán respondidas con un cambio en el programa, habrá cinco temas en ingles: 'God's plan' (Famous), 'Leave me alone' (Marta), 'Shallow' (Miki y Natalia), 'Set fire to the rain' (Sabela) y 'Lucky' (Carlos y Marilia). Mañana por fin podremos ver cómo queda este cambio en la pequeña pantalla y si resulta del agrado de los espectadores.