Agoney: «Cuando salí de OT me ofrecieron coca y fiestas» El cantanté visitó la academia para aconsejar a los concursantes sobre su futuro EL COMERCIO Gijón Sábado, 24 noviembre 2018, 22:29

Agoney, concursante de OT de la pasada edición, acudió a la academia para hablar con los concursantes que están viviendo la emocionante experiencia este años.

El tinerfeño no tuvo pelos en la lengua para hablar de la cara más negativa del éxito y de la fama: «Cuando salí, muchas de las cosas que me propusieron eran salir de fiesta continuamente, todo el día», les contó Agoney y los chavales.

Agoney fue más allá y quiso concretar algunas de las proposiciones con las que se encontró a su salida del concurso: «y nada más salir, tres días después, me ofrecieron coca y cosas así. Esto no debería ni decirlo, pero tener los pies en la tierra mola mucho».

Con esta conversación, el exconcursante pretende poner los pies en la tierra a los triunfitos y preparales para su futuro dentro del mundo del espectáculo.

Este no fue el único tema que Agoney quiso tocar en su visita, también habló de cómo enfocó su carrera y de los problemas que se encontró: «Cuando salí todo el mundo me dio su opinión».

El cantante reconoció que no fue fácil para él encontrarse con tantas opiniones a su alrededor que pretendían conducir sus pasos en la música: «Me lo cuestionaron todo. Me cansé, me encerré un tiempo en casa porque no quería saber de nadie. Y cuando volví dije que no le iba a hacer caso a nadie».