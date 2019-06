Los estrenos de series del mes de junio de 2019 Joey King y Patricia Arquette, en 'The Act'. Novedades seriéfilas 'Doom Patrol', 'Hierro', 'The Act' o 'Chimerica' son solo algunas novedades de este mes, marcado por el regreso de series como 'Black Mirror', 'El cuento de la criada', 'Paquita Salas' o 'Big Little Lies' IKER CORTÉS Madrid Lunes, 3 junio 2019, 19:26

No es mal mes el de junio en lo concerniente a las novedades seriéfilas, pero en esta ocasión quizá destaquen más los regresos a las plataformas de series de reconocido éxito. Sin ir más lejos, esta semana vuelven 'Black Mirror' y 'El cuento de la criada'. Después de su decepcionante tercera temporada y de 'Bandersnatch', el extraño capítulo interactivo, la serie de Charlie Brooker regresa a Netflix con tres nuevos episodios este miércoles, 5 junio. ¿Será capaz de llegar a la excelencia de antaño? Lo bueno es que como cada capítulo es una historia independiente, la magia de Brooker siempre puede reaparecer. Ya saben, quien tuvo, retuvo. En cuanto a la serie basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood, su vuelta a la HBO tendrá lugar este jueves, 6 de junio. Será entonces cuando se suban los tres primeros episodios de la tercera temporada. Otro regreso, y sonado, es el de 'Big Little Lies'. Tras una primera temporada de gran calidad, la ficción vuelve a HBO el próximo 10 de junio. Otros regresos interesantes son la segunda temporada de 'Pose' (12 de junio, HBO), la tercera temporada de 'Jessica Jones' (14 de junio), que cierra la colaboración de Netflix con Marvel, y la tercera temporada de 'Paquita Salas' (28 de junio, Netflix). También hay que destacar el regreso de 'Deadwood' en forma de película. Una cinta en la que los personajes de la serie creada por David Milch se reúnen una década después para celebrar la creación de Dakota del Sur. Ya está disponible en HBO.

HBO, 5 de junio Doom Patrol

Vídeo. El tráiler de 'Doom Patrol'.

¿Otra de superhéroes? Otra de superhéroes. 'Doom Patrol' recupera uno de los grupos de superhéroes del Universo DC. Conforman este cuarteto de súper hombres Cliff Steele, alias Robotman (Brendan Fraser); Larry Trainor, alias el Hombre Negativo (Matt Bomer); Rita Farr, alias Elasti-Girl (April Bowly), y Crazy Jane (Diane Guerrero). A todos ellos los dirige el científico loco Niles Caulder, también conocido como El Jefe (Timothy Dalton). Todos los miembros de Doom Patrol sufrieron un horrible accidente que, si bien les dio poderes, les dejó marcados y desfigurados. Animados por El Jefe, ahora investigan fenómenos extraños.

AMC, 5 de junio NOS4A2

Vídeo. El tráiler de 'NOS4A2'.

Que se lea 'Nosferatu' (o casi) no implica que la serie tenga mucho que ver con la leyenda vampírica, aunque algo de ello hay. Basada en la novela homónina de Joe Hill, 'NOS4A2' supone el regreso de Zachary Quinto ('Héroes', 'Star Trek') a la televisión para encarnar a Charlie Manx, un particular vampiro que se alimenta de las almas de los niños a los que recoge en su Rolls Royce. La ficción cuenta la historia de este inmortal seductor, que deposita lo que queda de las almas que ha acaparado en Christmasland, una helada y retorcida aldea navideña salida de su imaginación, y de su némesis, una joven de Nueva Inglaterra, Vic Mc Queen (Ashleigh Cummings), que amenazará su particular mundo gracias a un don sobrenatural.

Movistar, 7 de junio Hierro

Vídeo. El tráiler de 'Hierro'.

Candela Peña es la protagonista de esta nueva serie de Movistar. Compuesta por ocho episodios de alrededor de 50 minutos, la ficción sigue los pasos de una jueza a la que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del archipiélago canario, por un comportamiento poco ortodoxo. Nada más llegar a la isla, la magistrada tiene que instruir un caso complicado: aparece asesinado Fran, un joven herreño, el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen. Coproducida por Portocabo, la francesa Atlantique Productions y la prestigiosa cadena ARTE, la serie cuenta también en su reparto con el argentino Darío Grandinetti.

Netflix, 7 de junio Historias de San Francisco

Vídeo. El tráiler de 'Historias de San Francisco'.

La serie es un 'revival' de la ficción homónima de 1993, que en EE UU se titulaba 'Tales of the City' y estaba basada en las novelas de Armistead Maupin. En ella Mary Ann, a la que ahora encarna Laura Linney, regresa a San Francisco para reunirse con su hija Shawna (Ellen Page) y su exmarido Brian (Paul Gross). Los abandonó hace veinte años para poder seguir con su carrera, pero ahora se encuentra en la llamada crisis de la mediana edad y pese a que tiene una vida encarrilada en Connecticut, decide regresar a su antigua vida. La serie está creada por Lauren Morelli ('Orange is the new black'), que también ejerce de productora junto a Michael Cunningham ('El atardecer').

Starzplay, 14 de junio The Act

Vídeo. El tráiler de 'The Act'.

Ojo a esta producción de Hulu basada en hechos reales. Protagonizada por Patricia Arquette, ganadora recientemente de un Globo de Oro por su excelente papel en 'Fuga en Dannemora'. Arquette da vida a Dee Dee Blanchard, una madre extremadamente protectora que convenció a su entorn más cercano de que su hija Gypsy (Joey King) padecía numerosas enfermedades. Pero estaba sana. Cuando Gypsy apuñala a su propia madre, se van desgranando los detalles de una relación maternofilial muy tóxica. Chloé Sevigny y Anna Sophia Robb también participan en la serie.

HBO, 15 de junio Los Espookys

Vídeo. El tráiler de 'Los Espookys'.

Concepto original el que Julio Torres y Ana Fabrega tienen entre manos. Y debe estar bien porque coproducen Fred Armisen y Lorne Michaels, del 'Saturday Night Live'. Rodada en su mayor parte en español, la serie pone el foco en un grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un negocio: asustar a quien lo necesita. No pinta mal.

Movistar, 17 de junio City on a Hill

Vídeo. El tráiler de 'City on a Hill'.

Ben Affleck y Matt Damon producen esta serie protagonizada por Kevin Bacon y que pone el foco en la Boston de los años noventa, una convulsa ciudad en la que los índices de criminalidad, violencia y racismo estaban en lo más alto. Afortunadamente, la ciudad cambió en lo que se conoció como 'El milagro de Boston'. La serie pone rostro a ese cambio: es el ayudante del fiscal del distrito Decourcy Ward, un afroamericano que llega desde Brooklyn para formar equipo junto a un veterano pero corrupto agente del FBI, Jackie Rhor, al que da vida Bacon.

Filmin, 18 de junio Chimerica

Vídeo. El tráiler de 'Chimerica'.

No tiene mala pinta esta adaptación para la televisión de la obra de teatro homónima con la que Lucy Kirkwood ganó en 2014 cinco premios Oliver. La historia sigue a un fotoperiodista que, sumido en una grave crisis profesional, decide ir en busca del protagonista de una de sus fotografías más famosas, la que tomó en 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín, en la que se veía a un estudiante plantando cara a una hilera de tanques durante unas protestas universitarias.